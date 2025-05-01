Семак ответил, почему Соболев не сыграл с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие в составе Александра Соболева на матч с ЦСКА.

Команды провели первый финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Петербуржцы дома победили со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча на «ВЭБ Арене» состоится 14 мая.

– Александр Соболев, находясь в заявке команды на матч, впервые не вышел на поле за эту весну. С чем это связано – тактические соображения или он плохо себя чувствует?

– Нет, он хорошо себя чувствует. Это связано с тактическими соображениями. Нам сегодня нужен был нападающий, который хорошо двигается и много прессингует, и по этому критерию Лусиано подходил больше.

У нас есть следующий матч. Думаю, вполне возможно, что Саша будет играть в следующей встрече. И эта игра важна, и следующая важна.

Посмотрим, кто как будет готовиться и кто в каком состоянии – для того, чтобы вышли игроки, которые будут в хорошей физической форме.