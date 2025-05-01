Защитник ЦСКА назвал спорным судейство матча с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:2) в Санкт-Петербурге выразил уверенность, что его команда выйдет в следующий раунд.

– Как случилась травма?

– Если честно, не очень понял. Выбивал мяч, выиграл единоборство и потом попали, даже не понял, чем. Пошла кровь. Потом перевязали. В целом, нормально себя чувствовал. Сейчас немного кружится [голова]. Сейчас зашили голову, и чувствую себя нормально.

Конечно, мы недовольны, мы ехали за победой. Достаточно спорное судейство. Не люблю говорить об этом, но сегодня было достаточно спорных единоборств, когда было 50 на 50.

– Что сказал Марко Николич?

– Пока ничего. Мы недовольны, он тоже, мы бьемся за эмблему, бьемся за Марко. Конечно, мы возьмем реванш в Москве. Они приедут к нам, им будет очень нелегко. Уверен, мы пройдем дальше.