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Защитник ЦСКА назвал спорным судейство матча с «Зенитом»

Вчера, 08:56
6

Защитник ЦСКА Матвей Лукин после первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:2) в Санкт-Петербурге выразил уверенность, что его команда выйдет в следующий раунд.

– Как случилась травма?

– Если честно, не очень понял. Выбивал мяч, выиграл единоборство и потом попали, даже не понял, чем. Пошла кровь. Потом перевязали. В целом, нормально себя чувствовал. Сейчас немного кружится [голова]. Сейчас зашили голову, и чувствую себя нормально.

Конечно, мы недовольны, мы ехали за победой. Достаточно спорное судейство. Не люблю говорить об этом, но сегодня было достаточно спорных единоборств, когда было 50 на 50.

– Что сказал Марко Николич?

– Пока ничего. Мы недовольны, он тоже, мы бьемся за эмблему, бьемся за Марко. Конечно, мы возьмем реванш в Москве. Они приедут к нам, им будет очень нелегко. Уверен, мы пройдем дальше.

  • Голы в прошедшем матче забили Матео Кассьерра на 17-й минуте и Андрей Мостовой с пенальти на 57-й.
  • Лукин получил травму на 50-й минуте, но доиграл встречу до конца.
  • Ответный матч пройдет 14 мая.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Лукин Матвей
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Комментарии (6)
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cska1948
1746079857
Что касается судейства матчей Зенита как в чемпионате, так и в кубке судьи уже начали подсвистывать Зениту и так будет в каждом матча до конца сезона. А что вы хотели? Столетие не каждый год отмечают.
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Литейный 4 (returned)
1746086272
Там свистун свистел и нашим и вашим. Так что нечего тут игого. Гыгыгы
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Давид59
1746087960
Да, он прав, свистун много чего спорноно насвистел. Особенно мне понравилось, что он увидел фол Мостового и не засчитал гол. Я при этом вспомнил гол Комличенко года 4 назад. Тот с размаху уронил Ракицкого и забил красивейшим ударом. И свистун засчитал.
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Каратель помойников
1746092625
Судейство хорошее,деньги ведмедя(народные деньги) освоены на все 100
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