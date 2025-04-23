Мостовой объяснил, почему по-прежнему верит в чемпионство «Спартака»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» еще не потерял шансы на чемпионство в этом сезоне.

Московская команда занимает 3-е место в РПЛ после 25 туров.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 5 очков.

«Спартак» я ещe не сбрасываю со счетов, хоть и отрыв пять очков от «Краснодара», который тоже может где-то оступиться. Сейчас у «Спартака» ключевая игра будет против ЦСКА. Если какая-то из этих двух команд проиграет, то тогда можно еe, скорее всего, со счетов в борьбе за чемпионство убирать.

До зимней паузы шансов у «Спартака» было больше, а сейчас есть потеря очков. Но мы верим, ждeм и надеемся», – сообщил Мостовой.