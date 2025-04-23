Мостовой высказался о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»

Александр Мостовой отреагировал на информацию о проведения крестного хода вокруг стадиона «Динамо». Церковное шествие пройдет до конца апреля.

«Поможет ли крестный ход «Динамо»? Вы все еще верите в это? Это хороший разговор, я пятнадцать лет назад слышал такой же, и точно так же люди сидели и обсуждали: может быть, нам надо что-то сделать, чтобы наконец снять это проклятье? И еще раньше, думаю, были такие же разговоры.

У меня есть хороший товарищ, который за «Динамо» болеет всю жизнь. И он говорит: «Я уже более 60 лет болею и около 40 лет слышу разговоры об этом проклятии». Может быть, действительно им это поможет: можно крестный ход провести вокруг стадиона, можно что-то сделать и на самом стадионе.

Когда начинаются подобные отговорки, я всегда говорю: когда ты играешь в казино, то рано или поздно «зеро» ведь выпадет. И здесь та же самая ситуация. Я всегда буду повторять – в футболе давным-давно все придумано. Футбол – это не наука и не формула, о которой нам многие люди с умным видом пытаются рассказывать. В футбол же играют живые люди», – сказал Мостовой.