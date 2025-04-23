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Мостовой высказался о крестном ходе вокруг стадиона «Динамо»

23 апреля 2025, 04:35
3

Александр Мостовой отреагировал на информацию о проведения крестного хода вокруг стадиона «Динамо». Церковное шествие пройдет до конца апреля.

«Поможет ли крестный ход «Динамо»? Вы все еще верите в это? Это хороший разговор, я пятнадцать лет назад слышал такой же, и точно так же люди сидели и обсуждали: может быть, нам надо что-то сделать, чтобы наконец снять это проклятье? И еще раньше, думаю, были такие же разговоры.

У меня есть хороший товарищ, который за «Динамо» болеет всю жизнь. И он говорит: «Я уже более 60 лет болею и около 40 лет слышу разговоры об этом проклятии». Может быть, действительно им это поможет: можно крестный ход провести вокруг стадиона, можно что-то сделать и на самом стадионе.

Когда начинаются подобные отговорки, я всегда говорю: когда ты играешь в казино, то рано или поздно «зеро» ведь выпадет. И здесь та же самая ситуация. Я всегда буду повторять – в футболе давным-давно все придумано. Футбол – это не наука и не формула, о которой нам многие люди с умным видом пытаются рассказывать. В футбол же играют живые люди», – сказал Мостовой.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Fju-2
1745372787
А если вдруг лет через 10 Динамо выиграет чемпионат, то люди скажут, что крестный ход помог. Причём если проводить каждый год, то будут говорить, что в предыдущие года ходили неправильно))
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Борис34684
1745374240
На бога надейся но сам не плошай.
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SLADE2019
1745400503
Прав, почти, как всегда. Сидят и вправду на том же МатчТВ и рассуждают о футболе с видом каких то академиков. Футбол - это игра, со всеми ее плюсами и минусами. И удача не последняя составляющая успеха. Так и в случае с Динамо. Даже они рано или поздно выстрелят. Закон игры. А крестный ход пусть заказывают. Попы тоже люди, им тоже кушать надо.
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