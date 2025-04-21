Генич раскрыл стоимость своего дома в Подмосковье

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о своем доме. Он живет в Подмосковье в сторону Ярославля.

«Прежние хозяева отдавали по нормальной цене в связи с переездом. Когда мы вошли в дом, он был пустой. Совсем. Пришлось занимать, чтобы сделать ремонт, обставить. Сейчас дети и жена говорят, что я всe сделал правильно и могу собой гордиться. Ничего, правда, не осталось – только долги. Никакой фестивальной жизни в ближайшее время точно не предвидится.

Сколько стоил дом? В общей сложности – 23 миллиона рублей. Это совсем демпинговая цена, мне повезло. Продал квартиру за 17-18, продал машину – и как раз всe сложилось. По соседству дома стоят 40-45», – сказал Генич.