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Стал известен 5-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Сегодня, 17:24

Лидер чемпионата Испании «Барселона» гарантировал себе участие в общем этапе Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.

Это стало известно по итогам прошедших на этой недели матчей еврокубков. Испания завоевала дополнительную, 5-ю прямую путевку в ЛЧ.

Занимающий 6-е место в Ла Лиге «Бетис», на счету которого 48 очков после 31 матча, как и все команды, расположенные ниже в таблице, уже не смогут опередить «Барселону». На счету сине-гранатовых 70 очков. Таким образом, «блауграна» гарантированно останется в топ-5, что дает право на прямое попадание в ЛЧ.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона
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