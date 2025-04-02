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  • Кубок Испании. «Реал» вышел в финал, отыгравшись с 1:3 против «Сосьедада» (4:4)

Кубок Испании. «Реал» вышел в финал, отыгравшись с 1:3 против «Сосьедада» (4:4)

Сегодня, 01:08
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«Реал» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании сыграл вничью с «Реал Сосьедадом». Этого хватило для выхода в финал.

Мадридцы уступали в два мяча по ходу встречи. Она перетекла в дополнительное время.

В финале «Реал» сыграет с «Барселоной» или «Атлетико».

Испания. Кубок. 1/2 финала. Ответный матч

Реал – Реал Сосьедад – 4:4 (1:1; 2:3; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Барренечеа, 16; 1:1 – Эндрик. 30; 1:2 – Алаба, 72 (в свои ворота); 1:3 – Оярсабаль, 80; 2:3 – Беллингем, 82; 3:3 – Чуамени, 86; 3:4 – Оярсабаль, 90+3; 4:4 – Рюдигер, 115.

Первый матч: 1:0.

Календарь Кубка Испании

Результаты Кубка Испании

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Сосьедад Реал
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Mirak92
1743548730
Сосьедад красавцы
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