Кубок Испании. «Реал» вышел в финал, отыгравшись с 1:3 против «Сосьедада» (4:4)

«Реал» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании сыграл вничью с «Реал Сосьедадом». Этого хватило для выхода в финал.

Мадридцы уступали в два мяча по ходу встречи. Она перетекла в дополнительное время.

В финале «Реал» сыграет с «Барселоной» или «Атлетико».

Испания. Кубок. 1/2 финала. Ответный матч

Реал – Реал Сосьедад – 4:4 (1:1; 2:3; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Барренечеа, 16; 1:1 – Эндрик. 30; 1:2 – Алаба, 72 (в свои ворота); 1:3 – Оярсабаль, 80; 2:3 – Беллингем, 82; 3:3 – Чуамени, 86; 3:4 – Оярсабаль, 90+3; 4:4 – Рюдигер, 115.

Первый матч: 1:0.

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