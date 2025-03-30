Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

«Хочу поблагодарить болельщиков и, конечно же, игроков нашей команды, которые сегодня провели хороший матч. «Рубин» – это команда, которая может кого угодно обыграть, дисциплинированы хорошо, готовы физически. На сегодня, я думаю, что мы смотрелись лучше, заслуженно победили. И в первом тайме контролировали ход матча, старались играть быстро, агрессивно.

Забитый мяч во втором тайме немножко помог нам в плане пространства. Стало больше возможностей, потому что «Рубину» нужно было уже отыгрываться. Еще и быстрый мяч после удаления. Дальше уже, мне кажется, довели достаточно спокойно до победы, хотя с первой до последней минуты старались играть очень интенсивно. Я думаю, что неплохой матч, но это небольшой шажочек – уже думаем о том, как мы будем играть следующий матч», – сказал Семак.