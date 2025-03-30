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  • Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»

Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином»

30 марта 2025, 22:38
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал исход матча 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

«Хочу поблагодарить болельщиков и, конечно же, игроков нашей команды, которые сегодня провели хороший матч. «Рубин» – это команда, которая может кого угодно обыграть, дисциплинированы хорошо, готовы физически. На сегодня, я думаю, что мы смотрелись лучше, заслуженно победили. И в первом тайме контролировали ход матча, старались играть быстро, агрессивно.

Забитый мяч во втором тайме немножко помог нам в плане пространства. Стало больше возможностей, потому что «Рубину» нужно было уже отыгрываться. Еще и быстрый мяч после удаления. Дальше уже, мне кажется, довели достаточно спокойно до победы, хотя с первой до последней минуты старались играть очень интенсивно. Я думаю, что неплохой матч, но это небольшой шажочек – уже думаем о том, как мы будем играть следующий матч», – сказал Семак.

  • «Зенит» был в большинстве с 54-й минуты.
  • Все голы «Зенит» забил во 2-м тайме.
  • Петербуржцы отстают от 1-го места на 3 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
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Странник 09
1743368454
Я то думал вы играете еще после финального свистка, а вы оказывается думать начали о следующей игре
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Странник 09
1743369011
Семак весь первый тайм молился "Отче наш Мюллер спаси нас". А на небесах услышали его
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Каратель помойников
1743383906
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Рубином» :"всё таки госказна творит чудеса и в футбол играть не надо"
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Спартачище
1743392958
Болотные девочки 2 недели простояли на коленях с открытым ртом Пусть порадуются немного Жалко их, половина с горя в неве потопилось
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Странник 09
1743396257
Семак то ожил. Лоб чуть не расшиб молясь о победе в первом тайме, во втором уже крестился пронесло
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