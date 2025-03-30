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  • Мелкадзе ответил, кто был ближе к победе в матче «Ахмат» – «Спартак»

Мелкадзе ответил, кто был ближе к победе в матче «Ахмат» – «Спартак»

30 марта 2025, 20:44
1

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

– Эти 0:0 – потеря очков для «Ахмата»?

– Моменты были и у нас, и у них. Ничья – справедливый результат. Это очень важное очко. Соглашусь, что во втором тайме «Ахмат» был ближе к победе. Поле было чуть вязкое, мы чуть больше хотели выиграть, поэтому ничья.

– Это чемпионский «Спартак»?

– Ближе к чемпионскому, да.

– Этот матч стал первым после завершения поста. Было попроще?

– Да, безусловно. У нас много человек постились. Бывали моменты, что у тех, кто не постился, были две тренировки, а у тех, кто постились – одна.

– Из трех клубов – «Краснодар», «Зенит», «Спартак» – чей футбол нравится больше?

– «Краснодара». Симпатизирую этой команде, их футбол нравится больше всего.

– А за кого болеете в чемпионской гонке?

– За «Спартак».

  • «Спартак» отстал от 1-го места на 5 очков.
  • Следующий соперник – «Ростов».
  • «Спартак» продолжает борьбу за Фонбет Кубок России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Мелкадзе Георгий
Комментарии (1)
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Алим Терек
1743361640
Пора забивать дарагой,сколько можно равняться на Соболя:)
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