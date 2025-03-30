Мелкадзе ответил, кто был ближе к победе в матче «Ахмат» – «Спартак»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

– Эти 0:0 – потеря очков для «Ахмата»?

– Моменты были и у нас, и у них. Ничья – справедливый результат. Это очень важное очко. Соглашусь, что во втором тайме «Ахмат» был ближе к победе. Поле было чуть вязкое, мы чуть больше хотели выиграть, поэтому ничья.

– Это чемпионский «Спартак»?

– Ближе к чемпионскому, да.

– Этот матч стал первым после завершения поста. Было попроще?

– Да, безусловно. У нас много человек постились. Бывали моменты, что у тех, кто не постился, были две тренировки, а у тех, кто постились – одна.

– Из трех клубов – «Краснодар», «Зенит», «Спартак» – чей футбол нравится больше?

– «Краснодара». Симпатизирую этой команде, их футбол нравится больше всего.

– А за кого болеете в чемпионской гонке?

– За «Спартак».