Мелкадзе ответил, кто был ближе к победе в матче «Ахмат» – «Спартак»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).
– Эти 0:0 – потеря очков для «Ахмата»?
– Моменты были и у нас, и у них. Ничья – справедливый результат. Это очень важное очко. Соглашусь, что во втором тайме «Ахмат» был ближе к победе. Поле было чуть вязкое, мы чуть больше хотели выиграть, поэтому ничья.
– Это чемпионский «Спартак»?
– Ближе к чемпионскому, да.
– Этот матч стал первым после завершения поста. Было попроще?
– Да, безусловно. У нас много человек постились. Бывали моменты, что у тех, кто не постился, были две тренировки, а у тех, кто постились – одна.
– Из трех клубов – «Краснодар», «Зенит», «Спартак» – чей футбол нравится больше?
– «Краснодара». Симпатизирую этой команде, их футбол нравится больше всего.
– А за кого болеете в чемпионской гонке?
– За «Спартак».
- «Спартак» отстал от 1-го места на 5 очков.
- Следующий соперник – «Ростов».
- «Спартак» продолжает борьбу за Фонбет Кубок России.