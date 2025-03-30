Григорян определил фаворита в матче ЦСКА – «Динамо»

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо».

«В следующем туре будет игра «Динамо» – ЦСКА. На мой взгляд, фаворит – ЦСКА. Но «Динамо» может обыграть «армейцев».

В то же время «Динамо» может проиграть матч, где оно является очевидным фаворитом или сыграть не очень выразительно. При этом они забили больше всех в чемпионате. В ряде матчей выглядели и зрелищнее остальных», – сказал Григорян.