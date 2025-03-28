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  • РФС запросил увеличить количество камер на матчах РПЛ после скандального гола Мартинса «Зениту»

РФС запросил увеличить количество камер на матчах РПЛ после скандального гола Мартинса «Зениту»

28 марта 2025, 18:21
7

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич сделал запрос об увеличении количества камер на играх РПЛ.

  • Поводом стал скандальный гол «Спартака» «Зениту» (2:1) на 90-й минуте матча 21-го тура.
  • В «Зените» считают, что Кристофер Мартинс забил из офсайда.
  • ЭСК заключил: «вне игры» не было.

«Нам бы хотелось, чтобы камер было больше. Хоть и не так часто, но у нас возникают ситуации, когда камер не хватает, чтобы в мельчайших деталях рассмотреть момент. Если двигать одну из камер на более удобное место, то будет страдать другая позиция.

Кое‑где, как в Оренбурге, вообще нет технической возможности размещения камер там, где нам надо. Поэтому мы направили в РПЛ письмо с просьбой увеличить количество камер на стадионах во время матчей. Для этого нужны дополнительные финансовые вливания», – сказал Мажич.

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Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2184546_Departament_sudejstva_RFS_otpravil_v_RPL_zapros_na_uvelichenije_kamer_na_matchah
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (7)
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andr45
1743175779
Во-первых, почему гол Мартинса скандальный? Может быть, спорный? Между прочим, и подобный заголовок, сама новость об увеличении камер - яркое свидетельство наличие безмерного админресурса «Zenitе») Слава Богу, что изменение правил и их трактовки пока что находится в компетенции ФИФА, а не МИЛЛЕРА) Кстати за чей счет банкет?
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Play
1743176528
Зенит может за свой счёт Нино прям на лоб одну прилепить, чтобы больше не допустить таких споров.
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ZAITZEFF2011
1743177327
Есть определенный стандарт на количество камер. И он давно уже опробован.Нужно не воровать деньги а вкладывать в развитие нашего футбола. И это касается всех аспектов .
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BRO_football
1743178435
Подождите немного. Зенит РПЛ возьмёт, вот тогда и будете количество камер увеличивать
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subbotaspartak
1743178951
Красивый гол в касание, почему скандальный?
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Вальдемар Запашный
1743179430
Не гол скандальный, а Зенит СКАНДАЛЬНЫЙ и Медведев любитель скандалов.
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