РФС запросил увеличить количество камер на матчах РПЛ после скандального гола Мартинса «Зениту»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич сделал запрос об увеличении количества камер на играх РПЛ.

Поводом стал скандальный гол «Спартака» «Зениту» (2:1) на 90-й минуте матча 21-го тура.

В «Зените» считают, что Кристофер Мартинс забил из офсайда.

ЭСК заключил: «вне игры» не было.

«Нам бы хотелось, чтобы камер было больше. Хоть и не так часто, но у нас возникают ситуации, когда камер не хватает, чтобы в мельчайших деталях рассмотреть момент. Если двигать одну из камер на более удобное место, то будет страдать другая позиция.

Кое‑где, как в Оренбурге, вообще нет технической возможности размещения камер там, где нам надо. Поэтому мы направили в РПЛ письмо с просьбой увеличить количество камер на стадионах во время матчей. Для этого нужны дополнительные финансовые вливания», – сказал Мажич.