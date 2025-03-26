Холанд забил 40 голов за сборную быстрее всех среди европейцев со времен Герда Мюллера

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил один из голов своей команды в ворота сборной Израиля в матче отбора ЧМ-2026 (4:2).
Форвард «Манчестер Сити» забил 40-й гол за сборную Норвегии в 41-й игре – быстрее всех среди европейцев за последние 54 года.
В 1971-м Герд Мюллер забил за Германию 40-й мяч в 33-й игре.
- Холанд забил 4-й гол Норвегии в игре на 83-й минуте. Несколькими днями ранее он также забил гол в ворота Молдовы.
- Норвегия лидирует в группе I в отборе с 6 очками после 2 матчей. В этой же группе выступает Италия, которая еще не провела ни одной игры.
Источник: страница Stats Foot в соцсети X