Холанд забил 40 голов за сборную быстрее всех среди европейцев со времен Герда Мюллера

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил один из голов своей команды в ворота сборной Израиля в матче отбора ЧМ-2026 (4:2).

Форвард «Манчестер Сити» забил 40-й гол за сборную Норвегии в 41-й игре – быстрее всех среди европейцев за последние 54 года.

В 1971-м Герд Мюллер забил за Германию 40-й мяч в 33-й игре.