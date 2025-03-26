Титов оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

– Путин и Трамп договорились об идее проведения матча КХЛ против НХЛ. Станет ли это толчком для допуска россиян на международные старты и в других видах тоже?

– МОК подчиняется американцам. Поэтому, верю. Уверен, что в ближайшие полгода российский спорт начнeт возвращаться на международную арену. Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде. Может, Россия сыграет и там, почему бы и нет?