Титов оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.
– Путин и Трамп договорились об идее проведения матча КХЛ против НХЛ. Станет ли это толчком для допуска россиян на международные старты и в других видах тоже?
– МОК подчиняется американцам. Поэтому, верю. Уверен, что в ближайшие полгода российский спорт начнeт возвращаться на международную арену. Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде. Может, Россия сыграет и там, почему бы и нет?
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе стартовал в марте.
Источник: Metaratings.ru