Черчесов обратился к сборной Казахстана перед стартом команды в отборе ЧМ-2026

Экс-тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов пожелал удачи команде, стартующей в квалификации чемпионата мира
- Казахстанцы сегодня сыграют с Уэльсом.
- Черчесова уволили из сборной в конце января.
- Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.
«Желаю сборной Казахстана удачи в отборочных матчах ЧМ-2026 против Уэльса и Лихтенштейна!
Надеюсь, что наши прошлогодние наработки и видение нового тренерского штаба помогут сборной Казахстана удачно выступить в предстоящих матчах!
Также, пользуясь случаем, поздравляю казахстанских любителей футбола с праздником Наурыз и приходом весны, желаю всем радости и светлых событий в жизни!», – написал Черчесов в соцсетях на русском и казахском языках.
Источник: «Бомбардир»