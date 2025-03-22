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  • Черчесов обратился к сборной Казахстана перед стартом команды в отборе ЧМ-2026

Черчесов обратился к сборной Казахстана перед стартом команды в отборе ЧМ-2026

Сегодня, 09:48

Экс-тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов пожелал удачи команде, стартующей в квалификации чемпионата мира

  • Казахстанцы сегодня сыграют с Уэльсом.
  • Черчесова уволили из сборной в конце января.
  • Под его руководством команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью в Лиге наций.

«Желаю сборной Казахстана удачи в отборочных матчах ЧМ-2026 против Уэльса и Лихтенштейна!

Надеюсь, что наши прошлогодние наработки и видение нового тренерского штаба помогут сборной Казахстана удачно выступить в предстоящих матчах!

Также, пользуясь случаем, поздравляю казахстанских любителей футбола с праздником Наурыз и приходом весны, желаю всем радости и светлых событий в жизни!», – написал Черчесов в соцсетях на русском и казахском языках.

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Казахстан Черчесов Станислав
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