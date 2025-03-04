Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА: «Рассмотрю предложения только из РПЛ»

Александр Мостовой закончил обучение в РФС и получил лицензию УЕФА категории «А».

«Да, всe верно. Пришло сообщение, что нужно будет подъехать в академию и подписать соответствующие бумаги. Думаю, завтра-послезавтра поеду.

Если кто-то отважится меня позвать в команду, я с удовольствием пойду. Но по головам я не пойду, подсиживать кого-либо не планирую. Поступит предложение – я с радостью рассмотрю.

Буду размышлять только над вариантами из РПЛ. Мне не 30 лет. Я забивал и играл столько, что людям во сне такое не приснится. ФНЛ рассматривать не буду», – сказал Мостовой.