Флик прокомментировал 4:4 «Барселоны» с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался разочарован результатом домашнего матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (4:4).

«Я разочарован результатом, потому что то, как мы играли после двух пропущенных голов... Мы создали много моментов. В последние несколько минут мы допустили слишком много моментов у своих ворот. Это очень сильная команда.

У нас были отличные шансы добиться победы. Нам с командой нужно будет обсудить пропущенные голы. Я надеюсь, что команда сможет исправить сегодняшние ошибки. Я думаю, что команда молода и у нее еще есть возможности для совершенствования», – сказал Флик.