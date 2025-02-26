Флик прокомментировал 4:4 «Барселоны» с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался разочарован результатом домашнего матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (4:4).
«Я разочарован результатом, потому что то, как мы играли после двух пропущенных голов... Мы создали много моментов. В последние несколько минут мы допустили слишком много моментов у своих ворот. Это очень сильная команда.
У нас были отличные шансы добиться победы. Нам с командой нужно будет обсудить пропущенные голы. Я надеюсь, что команда сможет исправить сегодняшние ошибки. Я думаю, что команда молода и у нее еще есть возможности для совершенствования», – сказал Флик.
- Голы у каталонцев забили Педри (19-я минута), Пау Кубарси (21-я), Иньиго Мартинес (41-я) и Роберт Левандовски (74-я). У «Атлетико» отличились Хулиан Альварес (1-я), Антуан Гризманн (6-я), Маркос Льоренте (84-я) и Александр Сорлот (90+3-я).
- Ответная игра пройдет в Мадриде 2 апреля.