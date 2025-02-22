85-летний Пономарев сообщил, за сколько времени до матча игрокам нельзя заниматься сексом

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился правилом сексуального поведения для футболистов.

«Сразу скажу, что перед матчами заниматься сексом нельзя. Даже вот когда ребята долго на сборах сидят, им женщина приснится, происходят полюции. Бывает у молодeжи. Да и у меня бывало, у всех бывало. Потом выходишь на матч, ты никакой, ноги абсолютно ватные! Так что ни в коем случае этого допускать нельзя. Вот что хочешь, то и делай.

Футболистам надо перед играми воздерживаться обязательно. Ни в коем случае не заниматься сексом. Иначе не будет свежести никакой. Сутки перед матчем воздерживаться достаточно. Кому-то и двое. Может, мне столько нужно. У меня бывало и больше.

Это противный и длительный процесс. Восстановление идeт долго, потому что отдаeшь свою энергию», – сказал Пономарев.