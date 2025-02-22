Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • 85-летний Пономарев сообщил, за сколько времени до матча игрокам нельзя заниматься сексом

85-летний Пономарев сообщил, за сколько времени до матча игрокам нельзя заниматься сексом

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился правилом сексуального поведения для футболистов.

«Сразу скажу, что перед матчами заниматься сексом нельзя. Даже вот когда ребята долго на сборах сидят, им женщина приснится, происходят полюции. Бывает у молодeжи. Да и у меня бывало, у всех бывало. Потом выходишь на матч, ты никакой, ноги абсолютно ватные! Так что ни в коем случае этого допускать нельзя. Вот что хочешь, то и делай.

Футболистам надо перед играми воздерживаться обязательно. Ни в коем случае не заниматься сексом. Иначе не будет свежести никакой. Сутки перед матчем воздерживаться достаточно. Кому-то и двое. Может, мне столько нужно. У меня бывало и больше.

Это противный и длительный процесс. Восстановление идeт долго, потому что отдаeшь свою энергию», – сказал Пономарев.

  • 18 февраля Пономареву исполнилось 85 лет.
  • Он выступал за ЦСКА с 1962 по 1969 год.
  • В активе бывшего защитника 25 матчей за сборную СССР.

Новости по теме
Пономарев – о трансферных тратах «Зенита»: «Денег до черта, могут себе позволить» 4
Пономарев: «Соболев – это несмазанная телега, он может обыграть только какого-то простачка» 14
Пономарев ответил, усилит ли 42-летний Кержаков «Зенит» 5
Источник: Legalbet

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:09
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1740226604
Думаю, что всё же Дзюба более толково объяснит)
Ответить
Таврида
1740228621
Умирает грузин. Рядом с ним его внук. Дед: - Когда умер Ленин - с ним умер Ленинизм, когда умер Сталин - с ним умер Сталинизм... Внук: - Дедушка Ананий, не умирай!!!
Ответить
...короче
1740229815
...перед началом любого дела обязательно следует узнать, кто из коллектива занимался сексом перед работой и дать ему отдельное поручение, что бы он не принимал участие в общем деле - Догма!...
Ответить
АлексМак
1740230708
...видимо и в молодости он был полу-импотентом, с такими сроками...
Ответить
Superviser77
1740233625
Вы серьезно спрашиваете у 85-летнего деда про секс перед матчами??? Вы конченные что ли?!
Ответить
алдан2014
1740235364
Он ещё и сексолог. Бомба!!! Хватит позорить ветеранов!!!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 