«Барселоне» потребуется решить финансовые проблемы для подписания игроков летом

«Барселона» должна лучше обеспечить соблюдение финансового фэйр-плей, чтобы иметь возможность подписывать игроков этим летом.

Клубу необходимо найти дополнительный доход или разгрузить зарплатную ведомость, чтобы вложить эти средства в усиление состава – при этом все заработанные или сэкономленные средства могут быть потрачены на трансферы.

Наиболее веротным кандидатом на уход из клуба является Ансу Фати, неопределенным остается будущее Иньяки Пеньи и Андреаса Кристенсена. Рональд Араухо также может быть продан, если попросит «Барселону» отпустить его.