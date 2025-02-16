«Барселоне» потребуется решить финансовые проблемы для подписания игроков летом

«Барселона» должна лучше обеспечить соблюдение финансового фэйр-плей, чтобы иметь возможность подписывать игроков этим летом.
Клубу необходимо найти дополнительный доход или разгрузить зарплатную ведомость, чтобы вложить эти средства в усиление состава – при этом все заработанные или сэкономленные средства могут быть потрачены на трансферы.
Наиболее веротным кандидатом на уход из клуба является Ансу Фати, неопределенным остается будущее Иньяки Пеньи и Андреаса Кристенсена. Рональд Араухо также может быть продан, если попросит «Барселону» отпустить его.
- Несмотря на то, что в январе «Барселона» вышла на правило «1 к 1», погасив задолженность на 28 миллионов евро благодаря продаже 475 VIP-мест на «Камп Ноу» сроком на 30 лет, каталонскому клубу все еще необходимо улучшить финансовое положение к лету.
- Правило «1 к 1» позволяет клубу тратить 1 евро на состав за каждый «сэкономленный» 1 евро.