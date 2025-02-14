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Задержан подозреваемый в избиении комментатора «Матч ТВ»

Появились подвижки в деле о нападении на комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова в Новосибирске.

«Полиция задержала подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске

Мужчину опрашивают», – написал источник.

«Подозреваемый признается в том, что ударил Скворцова. Произошел словесный конфликт и ударил», – дополняет «Р-Спорт».

  • Журналист в больнице.
  • 49-летний Скворцов специализируется на комментариях хоккея и баскетбола.
  • В прошлом также комментировал футбольные матчи.

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Источник: телеграм-канал «Борус»

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14.02.2025 11:18
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Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1739522377
Причем тут Бомбардир? Такого ужаса вокруг много.
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Кривая да нелёгкая
1739525006
Писали семь восемь его били
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Каратель помойников
1739529270
Банальная пьяная разборка,а шуму как будто госпереворот
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