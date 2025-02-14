Задержан подозреваемый в избиении комментатора «Матч ТВ»

Появились подвижки в деле о нападении на комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова в Новосибирске.

«Полиция задержала подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске

Мужчину опрашивают», – написал источник.

«Подозреваемый признается в том, что ударил Скворцова. Произошел словесный конфликт и ударил», – дополняет «Р-Спорт».