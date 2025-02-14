Задержан подозреваемый в избиении комментатора «Матч ТВ»

Появились подвижки в деле о нападении на комментатора «Матч ТВ» Романа Скворцова в Новосибирске.
«Полиция задержала подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске
Мужчину опрашивают», – написал источник.
«Подозреваемый признается в том, что ударил Скворцова. Произошел словесный конфликт и ударил», – дополняет «Р-Спорт».
- Журналист в больнице.
- 49-летний Скворцов специализируется на комментариях хоккея и баскетбола.
- В прошлом также комментировал футбольные матчи.