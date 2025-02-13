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Мостовой сказал, каков процент сбываемости его прогнозов

Александр Мостовой заявил, что у него очень высокий процент сбываемости прогнозов.

«Могу сказать то, что я всегда говорю в начале сезона, какие команды будут участвовать в борьбе за чемпионство. Все, кто следит за прогнозами Александра Мостового, видят, что они сбываются на 95 процентов.

Я говорил, что «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Динамо» будут находиться наверху, ЦСКА и «Локомотив» будут чуть дальше. Эти команды там и находятся. Мы будем видеть интригу до конца чемпионата», – сказал Мостовой.

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Источник: «Газета.ru»

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13.02.2025 16:32
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Комментарии (4)
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TOMSON
1739454944
Да иди ты? Таких прогнозов и я накидаю.. Реал и Барса будут бороться за чемпионство, гдето рядом будет Атлетико. Бавария будет в тройке, ПСЖ будет лидером. С Сити промазал в этом сезоне потому и 95, а не 100? Реально идиот. Он понимает, что он говорит?
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АК 68
1739455566
Прям какой то Мостодамус появился.
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БАЗАРА НЕТ
1739458427
Спартак будет за тройкой в промежности
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