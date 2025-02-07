Флик прокомментировал разгром «Валенсии»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги гостевого матча 1/4 финала Кубка Испании с «Валенсией» (5:0).
«Я доволен тем, как мы играли. Мы начали очень хорошо и создали много моментов. Это тот стиль игры, который мы хотим видеть. Я прошу подопечных играть динамично и создавать моменты. У нас молодая команда, которая голодна до побед.
Команда стремится забивать больше голов – это часть нашего стиля и нашего понимания футбола. Таков наш путь. Иногда мне приходится просить игроков быть спокойнее и больше контролировать ситуацию в последние минуты матчей.
Щесны в команде для того, чтобы предотвращать голы в наши ворота. Он дает нам спокойствие и уверенность. Прекрасный футболист. Сегодня он не пропустил, и это очень важно.
Педри? Я не хочу много говорить о нем, потому что он, очевидно, впечатляющий игрок. Он, несомненно, один из лучших на своей позиции. Ему действительно нравится играть в футбол», – сказал Флик.
- Три гола у каталонцев забил Ферран Торрес на 3-й, 17-й и 30-й минутах. По разу отличились Фермин Лопес (23-я минута) и Ламин Ямаль (59-я).
- В полуфинал Кубка Испании также вышли «Атлетико», «Реал» и «Реал Сосьедад». Жеребьевка пройдет 12 февраля.