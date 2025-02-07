Флик прокомментировал разгром «Валенсии»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги гостевого матча 1/4 финала Кубка Испании с «Валенсией» (5:0).

«Я доволен тем, как мы играли. Мы начали очень хорошо и создали много моментов. Это тот стиль игры, который мы хотим видеть. Я прошу подопечных играть динамично и создавать моменты. У нас молодая команда, которая голодна до побед.

Команда стремится забивать больше голов – это часть нашего стиля и нашего понимания футбола. Таков наш путь. Иногда мне приходится просить игроков быть спокойнее и больше контролировать ситуацию в последние минуты матчей.

Щесны в команде для того, чтобы предотвращать голы в наши ворота. Он дает нам спокойствие и уверенность. Прекрасный футболист. Сегодня он не пропустил, и это очень важно.

Педри? Я не хочу много говорить о нем, потому что он, очевидно, впечатляющий игрок. Он, несомненно, один из лучших на своей позиции. Ему действительно нравится играть в футбол», – сказал Флик.