Статуя Роналду в США, Ловчев оскорбил Кокорина, Илич переходит в «Спартак» и другие новости

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Клуб Миранчука побил трансферный рекорд МЛС

Новичок «Аль-Насра» будет летать на тренировки из другой страны

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