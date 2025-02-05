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  • Ловчев назвал Кокорина «уродом»: «Из-за таких людей наш футбол стал говном»

Ловчев назвал Кокорина «уродом»: «Из-за таких людей наш футбол стал говном»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев жестко ответил Александру Кокорину.

«Слова Кокорина про РПЛ? Обсуждать Кокорина не хочу. Он урод. Урод и по жизни, и в том интервью. Это человек, при котором наш футбол стал говном. И именно из-за таких людей, как он.

Понятно, что нет международных игр. Наши лучшие клубы однозначно сдают в мастерстве. То, что наш чемпионат стал упорнее – это без сомнений, но качественнее – наверное, нет.

Мне интересно смотреть наш чемпионат, потому что ни одна команда особо не выделяется, до последнего тура разыгрывается золото.

А посмотреть, упал уровень или нет, можем только играя с иностранцами», – сказал Ловчев.

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Источник: Sport24

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05.02.2025 15:30
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Комментарии (13)
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Project Бабангида
1738760378
Женю понесло. Кока всего лиж "герой нашего времени". эдакий Печорин. лежит на Кипре корочкой покрывается. а ты в него пальцем тыкаешь. ароматы ванили этим не извлечёшь. гвозди из этих людей не сделаешь. разве что жидкие
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...короче
1738760685
..."Говно ли РПЛ иль не говно? Вот, в чём вопрос! Достойно ли терпеть без ропота позор судьбы!?"(с)/адаптация/. Ну, и далее по тексту)...
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Таврида
1738761517
Логично. Если РПЛ была говном, то Кокорин был в ней вонючей какашкой.
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BoevStas1
1738762400
Нормальный РПЛ,жаль еврокубков нет...Сейчас к России многие подтягиваются...А там видно будет
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biber.ru
1738764655
Мнения сторон совпали. Детали значения не имеют.
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fakeid
1738765053
фшивый лофчев до этого визжал, что промес хороший! в дурку его срочно!
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VVM1964
1738768552
Мне не нравится Кокорин, но я не понимаю почему он не имеет право высказать своё мнение и строить свою футбольную карьеру так как ему удобно ?... Читал, только то, что опубликовали здесь и не нашел какого либо особого криминала в его словах ... То что уровень РПЛ падает и оставляет желать лучшего - известный факт, то что он (Кокорин) здесь никому не нужен - тоже не вызывает особого сомнения, ну а то, что ему там комфортнее живется - так и в этом тоже не вижу ничего такого...
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Plyash
1738769288
Кока козёл вонючий,лучше бы пенальти научился бить,"паненка" @уев... До полуфинала рукой подать было,говнюк собачий.
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BuenosArgentina
1738770338
Слава богу в Москве больше адекватных и умных людей чем некоторых кретинов
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Сельмаш 74
1738826721
А Коко что ещё в кипрской фнл играет?)) Жизнь удалась легенда!)))
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