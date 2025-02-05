Ловчев назвал Кокорина «уродом»: «Из-за таких людей наш футбол стал говном»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев жестко ответил Александру Кокорину.
- Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.
- Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».
- В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».
«Слова Кокорина про РПЛ? Обсуждать Кокорина не хочу. Он урод. Урод и по жизни, и в том интервью. Это человек, при котором наш футбол стал говном. И именно из-за таких людей, как он.
Понятно, что нет международных игр. Наши лучшие клубы однозначно сдают в мастерстве. То, что наш чемпионат стал упорнее – это без сомнений, но качественнее – наверное, нет.
Мне интересно смотреть наш чемпионат, потому что ни одна команда особо не выделяется, до последнего тура разыгрывается золото.
А посмотреть, упал уровень или нет, можем только играя с иностранцами», – сказал Ловчев.