Ловчев назвал Кокорина «уродом»: «Из-за таких людей наш футбол стал говном»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев жестко ответил Александру Кокорину.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Слова Кокорина про РПЛ? Обсуждать Кокорина не хочу. Он урод. Урод и по жизни, и в том интервью. Это человек, при котором наш футбол стал говном. И именно из-за таких людей, как он.

Понятно, что нет международных игр. Наши лучшие клубы однозначно сдают в мастерстве. То, что наш чемпионат стал упорнее – это без сомнений, но качественнее – наверное, нет.

Мне интересно смотреть наш чемпионат, потому что ни одна команда особо не выделяется, до последнего тура разыгрывается золото.

А посмотреть, упал уровень или нет, можем только играя с иностранцами», – сказал Ловчев.