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  • Новичок «Аль-Насра» будет летать на тренировки из другой страны

Новичок «Аль-Насра» будет летать на тренировки из другой страны

Новый форвард «Аль-Насра» Джон Дуран решил жить в Бахрейне.

Это связано с тем, что в Саудовской Аравии запрещено совместное проживание пар, не состоящих в браке.

Футболист будет летать на тренировки на частном самолете. Ему придется преодолевать около 965 км в день занятий – более 480 км в каждую из сторон. По времени один рейс занимает 1 час и 20 минут, то есть более 2,5 часов при условии возвращения в Бахрейн в тот же день.

  • Дуран перешел в «Аль-Наср» в конце прошлой недели из «Астон Виллы».
  • За колумбийца заплатили 77 миллионов евро + бонусы.

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Источник: The Sun

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05.02.2025 15:59
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Комментарии (5)
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...короче
1738760935
...почему мне всё время хочется "Аль-Насра" читать наоборот, как "Насра-Аль"?...
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BoevStas1
1738762285
А Роналду можно?Бред...
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DMитрий
1738764967
Любишь боярыню? Люблю безумно!... Как же ее не любить? Боярыня красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровьми союзна, телом изобильна... Чего же тебе надо, собака?! Ничего не надо!... Ничего! Так женись, хороняка!
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