Новичок «Аль-Насра» будет летать на тренировки из другой страны

Новый форвард «Аль-Насра» Джон Дуран решил жить в Бахрейне.

Это связано с тем, что в Саудовской Аравии запрещено совместное проживание пар, не состоящих в браке.

Футболист будет летать на тренировки на частном самолете. Ему придется преодолевать около 965 км в день занятий – более 480 км в каждую из сторон. По времени один рейс занимает 1 час и 20 минут, то есть более 2,5 часов при условии возвращения в Бахрейн в тот же день.