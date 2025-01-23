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    • Определились 18 участников плей-офф Лиги чемпионов, на оставшиеся 6 мест – 9 претендентов

    Определились 18 участников плей-офф Лиги чемпионов, на оставшиеся 6 мест – 9 претендентов

    По итогам 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов места в топ-24 таблицы и участие в плей-офф забронировали 18 команд.

    Это «Ливерпуль» (21 очко), «Барселона» (18), «Арсенал» (16), «Интер» (16), «Атлетико» (15), «Милан» (15), «Аталанта» (14), «Байер» (13), «Астон Вилла» (13), «Монако» (13), «Фейеноорд» (13), «Лилль» (13), «Брест» (13), «Боруссия Д» (12), «Бавария» (12), «Реал» (12), «Ювентус» (12) и «Селтик» (12).

    Мерсисайдцы и каталонцы при этом гарантировали себе места в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала.

    Также на данный момент в плей-офф проходят ПСВ (11), «Брюгге» (11), «Бенфика» (10), «ПСЖ» (10), «Спортинг» (10) и «Штутгарт» (10).

    Находтся вне топ-24, но сохраняют шансы в него попасть «Манчестер Сити» (8), загребское «Динамо» (8) и «Шахтер» (7).

    Потеряли шансы на выход в плей-офф «Болонья» (5), «Спарта» (4), «РБ Лейпциг» (3), «Жирона» (3), «Црвена Звезда» (3), «Штурм» (3), «Зальцбург» (3), братиславский «Слован» (0) и «Янг Бойз» (0).

    Шансы на шесть оставшихся позиций в топ-8 и прямое попадание в 1/8 финала сохраняют все команды, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, а также ПСВ и «Брюгге».

    • Матчи заключительного 8-го тура пройдут 29 января.
    • В них сыграют «Спортинг» – «Болонья», ПСВ – «Ливерпуль», «Янг Бойз» – «Црвена Звезда», «Штутгарт» – «ПСЖ», «Штурм» – «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» – «Брюгге», «Бавария» – «Слован», «Интер» – «Монако», «Боруссия Д» – «Шахтер», «Барселона» – «Аталанта», «Байер» – «Спарта», «Ювентус» – «Бенфика», «Динамо» – «Милан», «Ред Булл Зальцбург» – «Атлетико», «Лилль» – «Фейеноорд», «Астон Вилла» – «Селтик», «Жирона» – «Арсенал», «Брест» – «Реал».

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    Источник: «Бомбардир»

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