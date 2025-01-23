Определились 18 участников плей-офф Лиги чемпионов, на оставшиеся 6 мест – 9 претендентов

По итогам 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов места в топ-24 таблицы и участие в плей-офф забронировали 18 команд.

Это «Ливерпуль» (21 очко), «Барселона» (18), «Арсенал» (16), «Интер» (16), «Атлетико» (15), «Милан» (15), «Аталанта» (14), «Байер» (13), «Астон Вилла» (13), «Монако» (13), «Фейеноорд» (13), «Лилль» (13), «Брест» (13), «Боруссия Д» (12), «Бавария» (12), «Реал» (12), «Ювентус» (12) и «Селтик» (12).

Мерсисайдцы и каталонцы при этом гарантировали себе места в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала.

Также на данный момент в плей-офф проходят ПСВ (11), «Брюгге» (11), «Бенфика» (10), «ПСЖ» (10), «Спортинг» (10) и «Штутгарт» (10).

Находтся вне топ-24, но сохраняют шансы в него попасть «Манчестер Сити» (8), загребское «Динамо» (8) и «Шахтер» (7).

Потеряли шансы на выход в плей-офф «Болонья» (5), «Спарта» (4), «РБ Лейпциг» (3), «Жирона» (3), «Црвена Звезда» (3), «Штурм» (3), «Зальцбург» (3), братиславский «Слован» (0) и «Янг Бойз» (0).

Шансы на шесть оставшихся позиций в топ-8 и прямое попадание в 1/8 финала сохраняют все команды, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, а также ПСВ и «Брюгге».