14 января 2025 года на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо «Аталанта» встретится с «Ювентусом» в рамках 19-го тура Серии А. Ожидается напряженная и увлекательная игра между двумя сильными соперниками.

«Аталанта»

«Аталанта» уверенно занимает 3-е место в турнирной таблице с 42 очками, демонстрируя отличную форму в последних матчах. Команда не проигрывает в 14 матчах подряд, что является хорошим индикатором их стабильности. В последних 5 играх «Аталанта» забила 10 голов, но также пропустила 6, что свидетельствует о не всегда идеальной игре в защите. Матео Ретеги, лучший бомбардир команды с 14 голами, продолжает вести атаку и оказывать большое влияние на игру.

Последние матчи «Аталанта»:

«Ювентус»

«Ювентус» в этом сезоне выступает более скромно по сравнению с предыдущими сезонами, но всe равно остаeтся одним из лидеров Серии А. Команда занимает 5-е место с 33 очками и не проигрывает в последних 19 матчах. В последних 5 играх «Ювентус» также забил 10 голов и пропустил 6, что указывает на достаточно сбалансированную игру, но также на проблемы в защите. Душан Влахович, лучший бомбардир «Ювентуса», забил 12 голов в 23 матчах.

Последние матчи «Ювентус»:

Личные встречи

История последних встреч между «Аталантой» и «Ювентусом» демонстрирует сложность для обеих команд в поединках друг с другом. Хотя «Ювентус» в целом стабилен, он не одержал победу в 3 последних матчах против «Аталанты». В их последних играх нередко встречались ничьи, что также подчеркивает равенство сил между командами.

Последние встречи:

15.05.2024 (Кубок): «Аталанта» 0:1 «Ювентус»

10.03.2024 (Серия А): «Ювентус» 2:2 «Аталанта»

01.10.2023 (Серия А): «Аталанта» 0:0 «Ювентус»

12.08.2023 (Товарищеский матч): «Ювентус» 0:0 «Аталанта»

07.05.2023 (Серия А): «Аталанта» 0:2 «Ювентус»

Статистика

«Аталанта»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Ювентус»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Аталанта» – «Ювентус»

Этот матч обещает быть непростым для обеих команд. «Аталанта» не проигрывает в последних 14 играх, и на домашней арене она будет настроена на продолжение своей беспроигрышной серии. Однако «Ювентус» также демонстрирует отличные результаты, не проигрывая в последних 19 матчах подряд. Несмотря на это, в последних встречах команды часто делили очки, что делает исход матча открытым.

Всe же, учитывая текущую форму обеих команд и их стиль игры, можно ожидать результативную встречу с возможным ничейным исходом или минимальной победой одной из сторон.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Оба забьют – Да – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 – ничья за коэффициент 8.50.

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