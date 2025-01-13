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    • Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Ювентус», Серия А, 14 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Ювентус», Серия А, 14 января 2025 года

    14 января 2025 года на стадионе «Адзурри д′Италия» в Бергамо «Аталанта» встретится с «Ювентусом» в рамках 19-го тура Серии А. Ожидается напряженная и увлекательная игра между двумя сильными соперниками.

    «Аталанта»

    «Аталанта» уверенно занимает 3-е место в турнирной таблице с 42 очками, демонстрируя отличную форму в последних матчах. Команда не проигрывает в 14 матчах подряд, что является хорошим индикатором их стабильности. В последних 5 играх «Аталанта» забила 10 голов, но также пропустила 6, что свидетельствует о не всегда идеальной игре в защите. Матео Ретеги, лучший бомбардир команды с 14 голами, продолжает вести атаку и оказывать большое влияние на игру.

    Последние матчи «Аталанта»:

    «Ювентус»

    «Ювентус» в этом сезоне выступает более скромно по сравнению с предыдущими сезонами, но всe равно остаeтся одним из лидеров Серии А. Команда занимает 5-е место с 33 очками и не проигрывает в последних 19 матчах. В последних 5 играх «Ювентус» также забил 10 голов и пропустил 6, что указывает на достаточно сбалансированную игру, но также на проблемы в защите. Душан Влахович, лучший бомбардир «Ювентуса», забил 12 голов в 23 матчах.

    Последние матчи «Ювентус»:

    Личные встречи

    История последних встреч между «Аталантой» и «Ювентусом» демонстрирует сложность для обеих команд в поединках друг с другом. Хотя «Ювентус» в целом стабилен, он не одержал победу в 3 последних матчах против «Аталанты». В их последних играх нередко встречались ничьи, что также подчеркивает равенство сил между командами.

    Последние встречи:

    • 15.05.2024 (Кубок): «Аталанта» 0:1 «Ювентус»
    • 10.03.2024 (Серия А): «Ювентус» 2:2 «Аталанта»
    • 01.10.2023 (Серия А): «Аталанта» 0:0 «Ювентус»
    • 12.08.2023 (Товарищеский матч): «Ювентус» 0:0 «Аталанта»
    • 07.05.2023 (Серия А): «Аталанта» 0:2 «Ювентус»

    Статистика

    «Аталанта»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Ювентус»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Ювентус»

    Этот матч обещает быть непростым для обеих команд. «Аталанта» не проигрывает в последних 14 играх, и на домашней арене она будет настроена на продолжение своей беспроигрышной серии. Однако «Ювентус» также демонстрирует отличные результаты, не проигрывая в последних 19 матчах подряд. Несмотря на это, в последних встречах команды часто делили очки, что делает исход матча открытым.

    Всe же, учитывая текущую форму обеих команд и их стиль игры, можно ожидать результативную встречу с возможным ничейным исходом или минимальной победой одной из сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:2 – ничья за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.01.2025 10:52
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