22 декабря на стадионе «Адзурри д'Италия» «Аталанта», лидер чемпионата, примет «Эмполи», занимающего 10-е место. «Аталанта» находится в блестящей форме, а «Эмполи» пытается стабилизировать свои результаты.
«Аталанта»
«Аталанта» лидирует в чемпионате с 37 очками. Команда выиграла 10 последних матчей в Серии А и демонстрирует мощную атаку, забивая в каждом из последних 13 матчей. Матео Ретеги с 14 голами является главным бомбардиром команды. В последних пяти играх «Аталанта» забила 13 голов и пропустила 5, что подчеркивает их доминирование на обоих концах поля.
Последние матчи «Аталанты»:
- «Аталанта» 6:1 «Чезена» (Кубок)
- «Кальяри» 0:1 «Аталанта»
- «Аталанта» 2:3 «Реал Мадрид» (Лига чемпионов)
- «Аталанта» 2:1 «Милан»
- «Рома» 0:2 «Аталанта»
«Эмполи»
«Эмполи» занимает 10-е место с 19 очками. Команда проиграла 1:0 «Торино» в последнем туре, но ранее победила «Верону» со счетом 4:1. Лучший бомбардир команды, Себастьяно Эспозито, забил 6 голов в сезоне. В последних пяти играх «Эмполи» забила 7 голов, но пропустила 8, что подчеркивает нестабильность в защите.
Последние матчи «Эмполи»:
- «Эмполи» 0:1 «Торино»
- «Верона» 1:4 «Эмполи»
- «Фиорентина» 2:2 «Эмполи» (Кубок, победа по пенальти)
- «Милан» 3:0 «Эмполи»
- «Эмполи» 1:1 «Удинезе»
Личные встречи
«Аталанта» имеет явное преимущество в личных встречах, выиграв четыре последних матча против «Эмполи». Команда стабильно забивает «Эмполи», что делает их фаворитом предстоящего матча.
Последние встречи:
- «Аталанта» 2:0 «Эмполи» (2024)
- «Эмполи» 0:3 «Аталанта» (2023)
- «Аталанта» 2:1 «Эмполи» (2023)
Статистика
«Аталанта»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«Эмполи»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Аталанта» – «Эмполи»
«Аталанта» выступает явным фаворитом. Команда показывает высокую результативность и стабильную защиту, особенно дома. «Эмполи» может рассчитывать на один забитый мяч, учитывая их атакующий потенциал, но этого будет недостаточно для борьбы с лидером чемпионата.
Рекомендации для ставок
- Победа «Аталанты» – коэффициент 1.45
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет: Рекомендация: 3:1 в пользу «Аталанты» за коэффициент 9.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!