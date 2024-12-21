22 декабря на стадионе «Адзурри д'Италия» «Аталанта», лидер чемпионата, примет «Эмполи», занимающего 10-е место. «Аталанта» находится в блестящей форме, а «Эмполи» пытается стабилизировать свои результаты.

«Аталанта»

«Аталанта» лидирует в чемпионате с 37 очками. Команда выиграла 10 последних матчей в Серии А и демонстрирует мощную атаку, забивая в каждом из последних 13 матчей. Матео Ретеги с 14 голами является главным бомбардиром команды. В последних пяти играх «Аталанта» забила 13 голов и пропустила 5, что подчеркивает их доминирование на обоих концах поля.

Последние матчи «Аталанты»:

«Эмполи»

«Эмполи» занимает 10-е место с 19 очками. Команда проиграла 1:0 «Торино» в последнем туре, но ранее победила «Верону» со счетом 4:1. Лучший бомбардир команды, Себастьяно Эспозито, забил 6 голов в сезоне. В последних пяти играх «Эмполи» забила 7 голов, но пропустила 8, что подчеркивает нестабильность в защите.

Последние матчи «Эмполи»:

Личные встречи

«Аталанта» имеет явное преимущество в личных встречах, выиграв четыре последних матча против «Эмполи». Команда стабильно забивает «Эмполи», что делает их фаворитом предстоящего матча.

Последние встречи:

«Аталанта» 2:0 «Эмполи» (2024)

«Эмполи» 0:3 «Аталанта» (2023)

«Аталанта» 2:1 «Эмполи» (2023)

Статистика

«Аталанта»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Эмполи»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Аталанта» – «Эмполи»

«Аталанта» выступает явным фаворитом. Команда показывает высокую результативность и стабильную защиту, особенно дома. «Эмполи» может рассчитывать на один забитый мяч, учитывая их атакующий потенциал, но этого будет недостаточно для борьбы с лидером чемпионата.

Рекомендации для ставок

Победа «Аталанты» – коэффициент 1.45

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет: Рекомендация: 3:1 в пользу «Аталанты» за коэффициент 9.50.

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