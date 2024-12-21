Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Эмполи», Серия А, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аталанта» – «Эмполи», Серия А, 22 декабря 2024 года

    22 декабря на стадионе «Адзурри д'Италия» «Аталанта», лидер чемпионата, примет «Эмполи», занимающего 10-е место. «Аталанта» находится в блестящей форме, а «Эмполи» пытается стабилизировать свои результаты.

    «Аталанта»

    «Аталанта» лидирует в чемпионате с 37 очками. Команда выиграла 10 последних матчей в Серии А и демонстрирует мощную атаку, забивая в каждом из последних 13 матчей. Матео Ретеги с 14 голами является главным бомбардиром команды. В последних пяти играх «Аталанта» забила 13 голов и пропустила 5, что подчеркивает их доминирование на обоих концах поля.

    Последние матчи «Аталанты»:

    • «Аталанта» 6:1 «Чезена» (Кубок)
    • «Кальяри» 0:1 «Аталанта»
    • «Аталанта» 2:3 «Реал Мадрид» (Лига чемпионов)
    • «Аталанта» 2:1 «Милан»
    • «Рома» 0:2 «Аталанта»

    «Эмполи»

    «Эмполи» занимает 10-е место с 19 очками. Команда проиграла 1:0 «Торино» в последнем туре, но ранее победила «Верону» со счетом 4:1. Лучший бомбардир команды, Себастьяно Эспозито, забил 6 голов в сезоне. В последних пяти играх «Эмполи» забила 7 голов, но пропустила 8, что подчеркивает нестабильность в защите.

    Последние матчи «Эмполи»:

    Личные встречи

    «Аталанта» имеет явное преимущество в личных встречах, выиграв четыре последних матча против «Эмполи». Команда стабильно забивает «Эмполи», что делает их фаворитом предстоящего матча.

    Последние встречи:

    • «Аталанта» 2:0 «Эмполи» (2024)
    • «Эмполи» 0:3 «Аталанта» (2023)
    • «Аталанта» 2:1 «Эмполи» (2023)

    Статистика

    «Аталанта»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Эмполи»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Эмполи»

    «Аталанта» выступает явным фаворитом. Команда показывает высокую результативность и стабильную защиту, особенно дома. «Эмполи» может рассчитывать на один забитый мяч, учитывая их атакующий потенциал, но этого будет недостаточно для борьбы с лидером чемпионата.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Аталанты» – коэффициент 1.45
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет: Рекомендация: 3:1 в пользу «Аталанты» за коэффициент 9.50.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 