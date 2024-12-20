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    • Прогноз на точный счет матча «Торино» – «Болонья», Серия А, 21 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Торино» – «Болонья», Серия А, 21 декабря 2024 года

    21 декабря на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч 17-го тура Серии А, где «Торино» примет «Болонью». Встреча обещает быть напряженной, учитывая недавние выступления обеих команд.

    «Торино»

    «Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице с 19 очками. Команда одержала важную победу в последнем матче против «Эмполи» (1:0), но в целом имеет трудности с результативностью. За последние пять игр команда забила лишь два гола. Главный нападающий Че Адамс забил 5 голов в 17 матчах. Оборона «Торино» действует стабильно, пропуская в среднем 0.8 гола за матч.

    Последние матчи «Торино»:

    «Болонья»

    «Болонья» находится в верхней половине таблицы, занимая 7-е место с 25 очками. Команда не проигрывает в последних трех матчах Серии А и уверенно справилась с «Фиорентиной» (1:0). Риккардо Орсолини – лидер атаки с 7 голами в сезоне. Команда демонстрирует отличную форму, забив 10 голов в последних пяти матчах, а пропустив всего два.

    Последние матчи «Болоньи»:

    Личные встречи

    В последних матчах между «Торино» и «Болоньей» наблюдается относительно равная борьба. На своем поле «Торино» не проигрывает этому сопернику в последних пяти играх. Последняя встреча в Турине завершилась нулевой ничьей.

    Последние встречи:

    • «Торино» 0:0 «Болонья» (2024)
    • «Болонья» 2:0 «Торино» (2023)
    • «Торино» 1:0 «Болонья» (2023)
    • «Болонья» 2:1 «Торино» (2022)
    • «Торино» 2:1 «Болонья» (2021)

    Статистика

    «Торино»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Болонья»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    Прогноз на матч «Торино» – «Болонья»

    Обе команды играют стабильно в обороне, но «Болонья» выглядит убедительнее в атаке. Учитывая текущую форму и статистику, «Болонья» имеет небольшое преимущество, однако «Торино» может доставить проблемы на своем поле.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Оба команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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