21 декабря на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч 17-го тура Серии А, где «Торино» примет «Болонью». Встреча обещает быть напряженной, учитывая недавние выступления обеих команд.
«Торино»
«Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице с 19 очками. Команда одержала важную победу в последнем матче против «Эмполи» (1:0), но в целом имеет трудности с результативностью. За последние пять игр команда забила лишь два гола. Главный нападающий Че Адамс забил 5 голов в 17 матчах. Оборона «Торино» действует стабильно, пропуская в среднем 0.8 гола за матч.
Последние матчи «Торино»:
- «Эмполи» 0:1 «Торино»
- «Дженоа» 0:0 «Торино»
- «Торино» 0:1 «Наполи»
- «Торино» 1:1 «Монца»
- «Ювентус» 2:0 «Торино»
«Болонья»
«Болонья» находится в верхней половине таблицы, занимая 7-е место с 25 очками. Команда не проигрывает в последних трех матчах Серии А и уверенно справилась с «Фиорентиной» (1:0). Риккардо Орсолини – лидер атаки с 7 голами в сезоне. Команда демонстрирует отличную форму, забив 10 голов в последних пяти матчах, а пропустив всего два.
Последние матчи «Болоньи»:
- «Болонья» 1:0 «Фиорентина»
- «Бенфика» 0:0 «Болонья» (Лига чемпионов)
- «Ювентус» 2:2 «Болонья»
- «Болонья» 4:0 «Монца» (Кубок)
- «Болонья» 3:0 «Венеция»
Личные встречи
В последних матчах между «Торино» и «Болоньей» наблюдается относительно равная борьба. На своем поле «Торино» не проигрывает этому сопернику в последних пяти играх. Последняя встреча в Турине завершилась нулевой ничьей.
Последние встречи:
- «Торино» 0:0 «Болонья» (2024)
- «Болонья» 2:0 «Торино» (2023)
- «Торино» 1:0 «Болонья» (2023)
- «Болонья» 2:1 «Торино» (2022)
- «Торино» 2:1 «Болонья» (2021)
Статистика
«Торино»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Болонья»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
Прогноз на матч «Торино» – «Болонья»
Обе команды играют стабильно в обороне, но «Болонья» выглядит убедительнее в атаке. Учитывая текущую форму и статистику, «Болонья» имеет небольшое преимущество, однако «Торино» может доставить проблемы на своем поле.
Рекомендации для ставок:
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Ничья – коэффициент 3.20
- Оба команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.
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