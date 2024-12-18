19 декабря на «Теле2 Арене» «Юргорден» встретится с «Легией» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Оба коллектива показывают яркий атакующий футбол и борются за выход из группы, что обещает зрелищный матч с высокой результативностью.

«Юргорден»

«Юргорден» показывает стабильные результаты в Лиге Конференций, выиграв три последних матча подряд. Команда отличается хорошей атакой, возглавляемой Денизом Хюмметом, забившим 15 голов в 35 матчах. Шведский клуб стабильно забивает в турнире, но их защита остается уязвимой, что подтверждает 6 пропущенных голов в последних 5 играх.

На домашнем стадионе «Юргорден» играет уверенно, что дает им дополнительное преимущество перед соперником.

Последние матчи «Юргордена»:

«Легия»

«Легия» демонстрирует отличную форму в атаке, забив 12 голов в последних 5 играх. Команда стабильно забивает в каждом из 16 последних матчей, что делает их опасным соперником. Бартош Капустка, забивший 9 голов в 23 матчах, является ключевой фигурой в атаке польского клуба.

«Легия» успешно играет на выезде, что подтверждается победами над «Омонией» (3:0) и «Заглембе Любин» (3:0). Их оборона выглядит более организованной, чем у соперника, пропустив в среднем 0.8 гола за игру в последних матчах.

Последние матчи «Легии»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что делает предстоящую игру особенно интересной. Ожидается, что оба коллектива сосредоточатся на реализации своих атакующих возможностей.

Статистика команд

«Юргорден»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Легия»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Юргорден» – «Легия»

Обе команды обладают сильными атаками и регулярно забивают. «Легия» выглядит более сбалансированным коллективом с надежной обороной, однако домашний фактор может сыграть на руку «Юргордену». Ожидается, что матч будет результативным, а победитель определится с минимальным преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья или победа «Легии» – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 – ничья за коэффициент 10.50.

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