Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Юргорден» – «Легия», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Юргорден» – «Легия», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года

    19 декабря на «Теле2 Арене» «Юргорден» встретится с «Легией» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Оба коллектива показывают яркий атакующий футбол и борются за выход из группы, что обещает зрелищный матч с высокой результативностью.

    «Юргорден»

    «Юргорден» показывает стабильные результаты в Лиге Конференций, выиграв три последних матча подряд. Команда отличается хорошей атакой, возглавляемой Денизом Хюмметом, забившим 15 голов в 35 матчах. Шведский клуб стабильно забивает в турнире, но их защита остается уязвимой, что подтверждает 6 пропущенных голов в последних 5 играх.

    На домашнем стадионе «Юргорден» играет уверенно, что дает им дополнительное преимущество перед соперником.

    Последние матчи «Юргордена»:

    • «Викингур Рейкьявик» 1:2 «Юргорден» (Лига Конференций)
    • «Нью Сэйнтс» 0:1 «Юргорден» (Лига Конференций)
    • «Юргорден» 0:3 «Эльфсборг» (Товарищеский матч)
    • «Юргорден» 3:1 «Норчепинг» (Аллсвенскан)
    • «Юргорден» 2:1 «Панатинаикос» (Лига Конференций)

    «Легия»

    «Легия» демонстрирует отличную форму в атаке, забив 12 голов в последних 5 играх. Команда стабильно забивает в каждом из 16 последних матчей, что делает их опасным соперником. Бартош Капустка, забивший 9 голов в 23 матчах, является ключевой фигурой в атаке польского клуба.

    «Легия» успешно играет на выезде, что подтверждается победами над «Омонией» (3:0) и «Заглембе Любин» (3:0). Их оборона выглядит более организованной, чем у соперника, пропустив в среднем 0.8 гола за игру в последних матчах.

    Последние матчи «Легии»:

    • «Легия» 1:2 «Лугано» (Лига Конференций)
    • «Заглембе Любин» 0:3 «Легия» (Высшая лига)
    • «Лодзь» 0:3 «Легия» (Кубок)
    • «Сталь Мелец» 2:2 «Легия» (Высшая лига)
    • «Омония» 0:3 «Легия» (Лига Конференций)

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что делает предстоящую игру особенно интересной. Ожидается, что оба коллектива сосредоточатся на реализации своих атакующих возможностей.

    Статистика команд

    «Юргорден»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Легия»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Юргорден» – «Легия»

    Обе команды обладают сильными атаками и регулярно забивают. «Легия» выглядит более сбалансированным коллективом с надежной обороной, однако домашний фактор может сыграть на руку «Юргордену». Ожидается, что матч будет результативным, а победитель определится с минимальным преимуществом.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья или победа «Легии» – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:2 – ничья за коэффициент 10.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2024 10:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 