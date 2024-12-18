19 декабря на «Теле2 Арене» «Юргорден» встретится с «Легией» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Оба коллектива показывают яркий атакующий футбол и борются за выход из группы, что обещает зрелищный матч с высокой результативностью.
«Юргорден»
«Юргорден» показывает стабильные результаты в Лиге Конференций, выиграв три последних матча подряд. Команда отличается хорошей атакой, возглавляемой Денизом Хюмметом, забившим 15 голов в 35 матчах. Шведский клуб стабильно забивает в турнире, но их защита остается уязвимой, что подтверждает 6 пропущенных голов в последних 5 играх.
На домашнем стадионе «Юргорден» играет уверенно, что дает им дополнительное преимущество перед соперником.
Последние матчи «Юргордена»:
- «Викингур Рейкьявик» 1:2 «Юргорден» (Лига Конференций)
- «Нью Сэйнтс» 0:1 «Юргорден» (Лига Конференций)
- «Юргорден» 0:3 «Эльфсборг» (Товарищеский матч)
- «Юргорден» 3:1 «Норчепинг» (Аллсвенскан)
- «Юргорден» 2:1 «Панатинаикос» (Лига Конференций)
«Легия»
«Легия» демонстрирует отличную форму в атаке, забив 12 голов в последних 5 играх. Команда стабильно забивает в каждом из 16 последних матчей, что делает их опасным соперником. Бартош Капустка, забивший 9 голов в 23 матчах, является ключевой фигурой в атаке польского клуба.
«Легия» успешно играет на выезде, что подтверждается победами над «Омонией» (3:0) и «Заглембе Любин» (3:0). Их оборона выглядит более организованной, чем у соперника, пропустив в среднем 0.8 гола за игру в последних матчах.
Последние матчи «Легии»:
- «Легия» 1:2 «Лугано» (Лига Конференций)
- «Заглембе Любин» 0:3 «Легия» (Высшая лига)
- «Лодзь» 0:3 «Легия» (Кубок)
- «Сталь Мелец» 2:2 «Легия» (Высшая лига)
- «Омония» 0:3 «Легия» (Лига Конференций)
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что делает предстоящую игру особенно интересной. Ожидается, что оба коллектива сосредоточатся на реализации своих атакующих возможностей.
Статистика команд
«Юргорден»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
«Легия»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
Прогноз на матч «Юргорден» – «Легия»
Обе команды обладают сильными атаками и регулярно забивают. «Легия» выглядит более сбалансированным коллективом с надежной обороной, однако домашний фактор может сыграть на руку «Юргордену». Ожидается, что матч будет результативным, а победитель определится с минимальным преимуществом.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья или победа «Легии» – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:2 – ничья за коэффициент 10.50.
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