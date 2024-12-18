19 декабря на стадионе «Ян Брейдель» состоится матч 6-го тура Лиги Конференций между «Серкль Брюгге» и «Истанбулом». Оба клуба подходят к этой встрече в хорошей атакующей форме, и матч обещает быть результативным.

«Серкль»

«Серкль Брюгге» показывает стабильные результаты в Лиге Конференций, занимая 7-е место в таблице и имея 10 очков. Команда выиграла три последних матча в турнире, включая убедительную победу над «Олимпией» (4:1). Лучший бомбардир, Кевин Денкей, с 14 голами в 26 матчах является ключевым игроком в атаке.

Однако защита «Серкль Брюгге» не всегда выглядит надежно, что подтверждает пропущенные 6 голов в последних 5 играх. Тем не менее, на своем поле команда часто демонстрирует уверенную игру.

Последние матчи «Серкль Брюгге»:

«Истанбул»

«Истанбул» находится в хорошей форме в атаке, забив 12 голов в последних 5 матчах. Команда занимает 24-е место в турнире и имеет 5 очков. Лучший бомбардир, Кшиштоф Пионтек, с 14 голами в 20 матчах играет важную роль в атакующих действиях команды.

Несмотря на сильное нападение, «Истанбул» часто допускает ошибки в обороне, пропустив в 5 последних матчах Лиги Конференций. Важно отметить, что команда не проигрывает в трех последних матчах турнира и всегда забивает, что делает их опасным соперником.

Последние матчи «Истанбула»:

Личные встречи

У команд не было официальных личных встреч, что добавляет интриги к предстоящему матчу. Это может стать определяющим фактором, так как команды будут играть, опираясь на текущую форму, а не на опыт прошлых противостояний.

Статистика команд

«Серкль Брюгге»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Истанбул»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Серкль» – «Истанбул»

Обе команды демонстрируют высокую результативность, но при этом имеют проблемы в защите. «Серкль Брюгге» имеет преимущество домашнего поля, однако «Истанбул» обладает мощным нападением, которое может создать проблемы для обороны хозяев. Важно учитывать, что обе команды, скорее всего, будут играть на атаку, что увеличивает вероятность большого количества голов.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Ничья или победа «Истанбула» – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 – ничья – коэффициент 11.00.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!