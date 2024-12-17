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    Реакция Рабинера на скандал вокруг Воробьева из «Локо»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на скандальное фото форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

    • Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.
    • 27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

    «Поразмышлял над феноменом внезапного ажиотажа (а конкретнее – хейта) вокруг фотографии форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева на фоне убитых им на легальной охоте зайцев. Тут же по ассоциации вспомнил прошлогоднюю историю с бурным общественным возмущением, когда проводница якобы выкинула из поезда кота Твикса, бедолага умер на холоде, и более 383 тысяч (!) человек в России поставили подписи под петицией об увольнении проводницы. Правда, потом расследование показало, что бедного кота вышвырнул пассажир, а его привлечь к ответсвенности оказалось невозможно за отсутствием состава преступления. Впрочем, речь о другом.

    По мотивам двух этих историй подумалось вот о чем. Любому человеку в той или иной степени свойственна, как сейчас модно говорить, эмпатия. Непонятно, правда, почему нельзя по-русски сказать «сопереживание» или «сочувствие», ну да ладно. Факт, что эмпатия, сопереживание, сочувствие, как их ни называть, – эмоции здорового человека. Того, кто живет не только своими интересами и способен поставить себя на место того, кому плохо.

    Мы живем в такое время, когда людей от этой эмоции отучают. И чем меньше ты можешь себе позволить эмпатию к страдающим людям, тем сильнее ты сопереживаешь страдающим зверушкам. И это происходит, как мне кажется, даже на подсознательном уровне.

    Истории с массовым хейтом проводницы или с зайцами Воробьева – бессознательная имитация эмпатии. Вернее, не имитация даже, поскольку это искреннее сопереживание погибшим животным, а увеличенная в разы психологическая компенсация реального человеческого чувства, которое приходится заталкивать куда-то глубоко внутрь. Заталкивать, чтобы не сойти с ума или не умереть от инфаркта, в полной мере пропуская всe происходящее в окружающей жизни через себя», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    17.12.2024 16:45
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    Комментарии (4)
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    Мордаванин
    1734444291
    хрюбинер аеслибы он одиннадцать поросят положил? эмпатия у него вишьли
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    The only one
    1734444697
    Во завернул. Без пузыря хрен разберёшь...
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    DOCTOR PENALTY
    1734445821
    Кто-нибудь! Переведите пожалуйста. ***
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    Интерес
    1734445981
    Не без длиннот,но по сути верно.Долбанный Твикс в соцсетях превратился в "Казус Белли",повод к гражданской войне.Кто читал,тот знает,что только люди друг-другу не пожелали в этой смертельной схватке! Или тот кадр,который делает деньги,таская по продуктовым магазинам енота-полоскуна-то в тележке продуктовой,то на плече,а безвинная зверушка лезет лапками везде и всюду.Чувак,это твой "член семьи",как и кошки,собаки и т.д.,а для другого может быть отвратительным грязным существом.Или поводом для испуга. А вот нормы отстрела...эту проблему осветят природоохранные органы,уже и губернаторы(и большие чиновники)на подобном слетали с постов.А у нас- главврач больницы скорой медицинской помощи.Вот пусть компетентные органы и разбираются.
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