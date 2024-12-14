15 декабря на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится матч 17-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Хетафе». Атлетико продолжает борьбу за титул, в то время как Хетафе отчаянно пытается выкарабкаться из зоны вылета.

«Атлетико» находится на 3-й позиции с 35 очками после 16 туров и демонстрирует отличные результаты в атаке, забив 21 гол в последних 5 матчах Ла Лиги. Хулиан Альварес, лучший бомбардир команды с 12 голами, продолжает быть основным источником угрозы для соперников. Атлетико уверенно выигрывает свои последние игры, включая победы над «Севильей» (4:3) и «Вальядолидом» (5:0). В атаке команда выглядит устрашающе, но в обороне не всегда стабильна, пропуская 5 голов в последних 5 играх.

Последние матчи «Атлетико»:

Атлетико 3:1 Слован Б (Лига чемпионов)

Атлетико 4:3 Севилья

Касереньо 1:3 Атлетико (Кубок)

Вальядолид 0:5 Атлетико

Спарта Прага 0:6 Атлетико (Лига чемпионов)

«Хетафе»

«Хетафе» находится на 15-м месте с 16 очками, и его форма оставляет желать лучшего. Команда не выигрывает в 9 последних матчах в гостях и заходит на матч против «Атлетико» в не лучшей кондиции. Несмотря на это, в последних играх Хетафе продемонстрировал неплохую оборону, пропустив всего 2 гола в последних 5 встречах. В атаке команда выглядит слабо, забив 6 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды Мауро Арамбарри с 4 голами в 16 матчах также не может дать команде должный импульс.

Последние матчи «Хетафе»:

Хетафе 1:0 Эспаньол

Касереньо 0:0 Хетафе (Кубок, серия пенальти 0:3)

Реал Мадрид 2:0 Хетафе

Манисес 0:3 Хетафе (Кубок)

Хетафе 2:0 Вальядолид

Личные встречи

История очных матчей полностью в пользу «Атлетико». Мадридцы не проигрывают «Хетафе» в 27 матчах подряд. В последних 5 встречах «Атлетико» одержал 4 победы и одна ничья. В том числе «Атлетико» выиграл в последних трех встречах на выезде, не пропустив ни одного гола в трех последних гостевых играх.

Последние личные встречи:

Хетафе 1:3 Атлетико (2024)

Атлетико 3:3 Хетафе (2023)

Атлетико 1:1 Хетафе (2023)

Хетафе 0:3 Атлетико (2022)

Атлетико 4:3 Хетафе (2022)

Статистика

«Атлетико»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 4.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 21

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Хетафе»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Прогноз на матч «Атлетико» – «Хетафе»

«Атлетико» на домашнем стадионе является явным фаворитом, и с учeтом их отличной формы в атаке и слабостей в обороне «Хетафе», можно ожидать уверенную победу хозяев. Несмотря на слабую форму гостей, они смогут забить хотя бы один гол, но «Атлетико» должен взять верх в этом поединке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетико» – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Атлетико» за коэффициент 9.50.

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