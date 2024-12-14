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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Хетафе», Ла Лига, 15 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Хетафе», Ла Лига, 15 декабря 2024 года

    15 декабря на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится матч 17-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Хетафе». Атлетико продолжает борьбу за титул, в то время как Хетафе отчаянно пытается выкарабкаться из зоны вылета.

    «Атлетико»

    «Атлетико» находится на 3-й позиции с 35 очками после 16 туров и демонстрирует отличные результаты в атаке, забив 21 гол в последних 5 матчах Ла Лиги. Хулиан Альварес, лучший бомбардир команды с 12 голами, продолжает быть основным источником угрозы для соперников. Атлетико уверенно выигрывает свои последние игры, включая победы над «Севильей» (4:3) и «Вальядолидом» (5:0). В атаке команда выглядит устрашающе, но в обороне не всегда стабильна, пропуская 5 голов в последних 5 играх.

    Последние матчи «Атлетико»:

    • Атлетико 3:1 Слован Б (Лига чемпионов)
    • Атлетико 4:3 Севилья
    • Касереньо 1:3 Атлетико (Кубок)
    • Вальядолид 0:5 Атлетико
    • Спарта Прага 0:6 Атлетико (Лига чемпионов)

    «Хетафе»

    «Хетафе» находится на 15-м месте с 16 очками, и его форма оставляет желать лучшего. Команда не выигрывает в 9 последних матчах в гостях и заходит на матч против «Атлетико» в не лучшей кондиции. Несмотря на это, в последних играх Хетафе продемонстрировал неплохую оборону, пропустив всего 2 гола в последних 5 встречах. В атаке команда выглядит слабо, забив 6 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды Мауро Арамбарри с 4 голами в 16 матчах также не может дать команде должный импульс.

    Последние матчи «Хетафе»:

    • Хетафе 1:0 Эспаньол
    • Касереньо 0:0 Хетафе (Кубок, серия пенальти 0:3)
    • Реал Мадрид 2:0 Хетафе
    • Манисес 0:3 Хетафе (Кубок)
    • Хетафе 2:0 Вальядолид

    Личные встречи

    История очных матчей полностью в пользу «Атлетико». Мадридцы не проигрывают «Хетафе» в 27 матчах подряд. В последних 5 встречах «Атлетико» одержал 4 победы и одна ничья. В том числе «Атлетико» выиграл в последних трех встречах на выезде, не пропустив ни одного гола в трех последних гостевых играх.

    Последние личные встречи:

    • Хетафе 1:3 Атлетико (2024)
    • Атлетико 3:3 Хетафе (2023)
    • Атлетико 1:1 Хетафе (2023)
    • Хетафе 0:3 Атлетико (2022)
    • Атлетико 4:3 Хетафе (2022)

    Статистика

    «Атлетико»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 4.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 21
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Хетафе»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    Прогноз на матч «Атлетико» – «Хетафе»

    «Атлетико» на домашнем стадионе является явным фаворитом, и с учeтом их отличной формы в атаке и слабостей в обороне «Хетафе», можно ожидать уверенную победу хозяев. Несмотря на слабую форму гостей, они смогут забить хотя бы один гол, но «Атлетико» должен взять верх в этом поединке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Атлетико» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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