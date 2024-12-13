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    • Прогноз на точный счет матча «Осер» – «Ланс», Лига 1, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Осер» – «Ланс», Лига 1, 14 декабря 2024 года

    14 декабря на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере состоится матч 15-го тура Лиги 1, в котором местный «Осер» примет «Ланс». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, но между ними есть разница в форме и стиле игры, что делает этот матч весьма интригующим.

    «Осер»

    «Осер» показывает довольно стабильные результаты в этом сезоне, занимая 8-е место с 20 очками после 14 туров. Команда не проигрывает в 6 из последних 8 матчей и, несмотря на ограниченные атакующие возможности, активно использует свои сильные стороны, такие как надежная оборона. В последних 5 играх «Осер» забивает в среднем 1.60 гола за матч, что является довольно хорошим показателем для команды такого уровня. Однако они также пропускают всего 0.60 гола за игру в тех же матчах, что говорит о крепкой защите.

    Последние матчи «Осер»:

    • Осер 0:0 ПСЖ
    • Тулуза 2:0 «Осер»
    • «Осер» 1:0 Анжер
    • «Осер» 4:0 Ренн
    • «Осер» 1:3 Марсель

    «Ланс»

    «Ланс» находится на 7-й позиции с 23 очками, что всего на 3 очка больше, чем у «Осер». Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в 5 из последних 7 матчей в Лиге 1. В атаке «Ланс» также активен, забивая в среднем 1.60 гола за игру. Однако в последних 5 играх команда пропускает 1.20 гола за матч, что может стать уязвимостью в противостоянии с крепкой обороной «Осер». В атаке «Ланс» полагается на Пшемыслава Франковски, который забил 4 гола в 14 матчах.

    Последние матчи «Ланс»:

    • «Ланс» 2:0 Монпелье
    • Реймс 0:2 «Ланс»
    • «Ланс» 1:3 Марсель
    • «Ланс» 3:2 Нант
    • ПСЖ 1:0 «Ланс»

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Ланс» имеет некоторое преимущество. В 6 последних матчах против «Осер» они не проигрывали, одержав 3 победы и 3 ничьи. В то же время, «Осер» не проигрывает дома «Лансу» в 6 из последних 7 встреч в Лиге 1, что добавляет интриги в предстоящую игру.

    Последние встречи:

    • Лига 1: «Осер» 1:3 «Ланс» (03.06.2023)
    • Лига 1: «Ланс» 1:0 «Осер» (14.01.2023)
    • Лига 2: «Ланс» 2:0 «Осер» (09.03.2019)
    • Лига 2: «Осер» 1:2 «Ланс» (06.10.2018)

    Статистика

    «Осер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Ланс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Осер» – «Ланс»

    «Осер» будет играть дома, что дает им дополнительное преимущество, так как команда не проигрывает на своем стадионе в последних матчах с «Лансом». Несмотря на сильную атаку «Ланса», «Осер» с их крепкой защитой может создать серьезные проблемы для гостей. Прогнозируем, что матч будет закрытым и с малым количеством голов. «Ланс» может забить, но из-за крепкой обороны «Осер» не ожидаем большого числа голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Осер» – коэффициент 3.20
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Осер» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 11:37
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