14 декабря на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине состоится матч 16-го тура Серии А, в котором «Ювентус» примет «Венецию». С учетом текущей формы команд и их положения в турнирной таблице, этот матч выглядит однозначным в пользу хозяев поля.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает 6-е место в Серии А с 27 очками после 15 туров, но его игра в последнее время оставляет желать лучшего. Туринцы в последних трех матчах сыграли вничью, включая встречу с «Болоньей» (2:2) в прошлом туре. Тем не менее, команда по-прежнему выглядит стабильно, особенно в обороне – за последние пять матчей «Ювентус» пропустил всего 3 гола. Главный бомбардир команды – Душан Влахович, который забил 10 голов в 18 матчах. Но несмотря на некоторые проблемы в атаке, в матчах с более слабыми соперниками «Ювентус» демонстрирует хорошую результативность.

Последние матчи «Ювентус»:

«Венеция»

«Венеция» находится на последнем месте в Серии А, набрав всего 9 очков после 15 матчей. Команда не может победить в последних 5 играх, а в обороне наблюдаются серьезные проблемы: «Венеция» пропускает в среднем 1.80 гола за матч в последних пяти играх. В атаке у команды есть некоторый потенциал – Йоэл Похьянпало забил 4 гола, но этого недостаточно для того, чтобы исправить общую ситуацию. Похоже, что в ближайших матчах «Венеции» будет очень сложно конкурировать с такими командами, как «Ювентус».

Последние матчи «Венеция»:

Личные встречи

История встреч между «Ювентусом» и «Венецией» в последние годы однозначно в пользу туринцев. В последних 8 матчах «Ювентус» не проигрывает, а в последних 4 встречах против «Венеции» неизменно забивает. Венеция, в свою очередь, забивала в 3 последних матчах против «Ювентуса», но это были скорее исключения из общего правила.

Последние встречи:

«Ювентус» 2:1 «Венеция» (2022)

«Венеция» 1:1 «Ювентус» (2021)

«Ювентус» 4:0 «Венеция» (2021)

«Венеция» 0:4 «Ювентус» (2020)

«Ювентус» 1:0 «Венеция» (1999)

Статистика

«Ювентус»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Венеция»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Ювентус» – «Венеция»

«Ювентус» выглядит фаворитом в этом матче. Команда продолжает бороться за место в зоне Лиги чемпионов и не может себе позволить терять очки в матчах с аутсайдерами, такими как «Венеция». Несмотря на некоторые проблемы в атаке, туринцы должны без труда справиться с соперником, у которого большие трудности как в обороне, так и в нападении.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ювентуса» – коэффициент 1.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды не забьют – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:0 в пользу «Ювентуса» за коэффициент 7.50.

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