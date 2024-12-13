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    • Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Наполи», Серия А, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Удинезе» – «Наполи», Серия А, 14 декабря 2024 года

    14 декабря на стадионе «Дачия Арена» в Удине состоится матч 16-го тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Наполи». Этот матч обещает быть интересным, учитывая текущую форму команд и их историю встреч.

    «Удинезе»

    «Удинезе» занимает 9-е место в чемпионате, набрав 20 очков после 15 туров. Несмотря на победу над «Монцей» в прошлом туре (2:1), команда демонстрирует нестабильную игру. В последних пяти матчах «Удинезе» забила всего 4 гола, пропустив при этом 8. Их оборона выглядит уязвимой, пропуская в шести матчах подряд.

    Главная угроза в атаке – Лоренцо Лукка, забивший 7 голов в этом сезоне. Однако для успешного результата потребуется улучшение командной игры, особенно в обороне.

    Последние матчи «Удинезе»:

    «Наполи»

    «Наполи» идет на 2-м месте с 32 очками и борется за лидерство в чемпионате. Однако команда потерпела поражение в последнем матче против «Лацио» (0:1). Несмотря на это, их статистика в целом остается внушительной: «Наполи» забивает в среднем 0.80 гола за матч и демонстрирует надежную оборону, пропуская 1 гол за игру.

    Ключевая фигура в атаке – Ромелу Лукаку, у которого 5 голов в этом сезоне. Команда умеет играть на выезде, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей на чужом поле.

    Последние матчи «Наполи»:

    Личные встречи

    «Наполи» доминирует в очных противостояниях: команда не проигрывает «Удинезе» в 17 матчах подряд и стабильно забивает в последних 21 игре против этого соперника. «Удинезе», в свою очередь, забивал в 5 последних матчах против «Наполи».

    Последние встречи:

    • «Удинезе» 1:1 «Наполи» (2024)
    • «Наполи» 4:1 «Удинезе» (2023)
    • «Удинезе» 1:1 «Наполи» (2023)
    • «Наполи» 3:2 «Удинезе» (2022)
    • «Наполи» 2:1 «Удинезе» (2022)

    Статистика

    «Удинезе»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Наполи»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Удинезе» – «Наполи»

    «Наполи» выглядит явным фаворитом благодаря качественной игре в защите и доминированию в очных встречах. «Удинезе» способно забить, но проблемы в обороне и более сильный соперник делают их шансы на успех минимальными. Матч может пройти в упорной борьбе, однако «Наполи» имеет все шансы взять три очка.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Наполи» – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Наполи» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 11:01
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