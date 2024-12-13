14 декабря на стадионе «Дачия Арена» в Удине состоится матч 16-го тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Наполи». Этот матч обещает быть интересным, учитывая текущую форму команд и их историю встреч.

«Удинезе»

«Удинезе» занимает 9-е место в чемпионате, набрав 20 очков после 15 туров. Несмотря на победу над «Монцей» в прошлом туре (2:1), команда демонстрирует нестабильную игру. В последних пяти матчах «Удинезе» забила всего 4 гола, пропустив при этом 8. Их оборона выглядит уязвимой, пропуская в шести матчах подряд.

Главная угроза в атаке – Лоренцо Лукка, забивший 7 голов в этом сезоне. Однако для успешного результата потребуется улучшение командной игры, особенно в обороне.

Последние матчи «Удинезе»:

«Наполи»

«Наполи» идет на 2-м месте с 32 очками и борется за лидерство в чемпионате. Однако команда потерпела поражение в последнем матче против «Лацио» (0:1). Несмотря на это, их статистика в целом остается внушительной: «Наполи» забивает в среднем 0.80 гола за матч и демонстрирует надежную оборону, пропуская 1 гол за игру.

Ключевая фигура в атаке – Ромелу Лукаку, у которого 5 голов в этом сезоне. Команда умеет играть на выезде, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей на чужом поле.

Последние матчи «Наполи»:

Личные встречи

«Наполи» доминирует в очных противостояниях: команда не проигрывает «Удинезе» в 17 матчах подряд и стабильно забивает в последних 21 игре против этого соперника. «Удинезе», в свою очередь, забивал в 5 последних матчах против «Наполи».

Последние встречи:

«Удинезе» 1:1 «Наполи» (2024)

«Наполи» 4:1 «Удинезе» (2023)

«Удинезе» 1:1 «Наполи» (2023)

«Наполи» 3:2 «Удинезе» (2022)

«Наполи» 2:1 «Удинезе» (2022)

Статистика

«Удинезе»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Наполи»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Удинезе» – «Наполи»

«Наполи» выглядит явным фаворитом благодаря качественной игре в защите и доминированию в очных встречах. «Удинезе» способно забить, но проблемы в обороне и более сильный соперник делают их шансы на успех минимальными. Матч может пройти в упорной борьбе, однако «Наполи» имеет все шансы взять три очка.

Рекомендации для ставок:

Победа «Наполи» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Наполи» за коэффициент 8.50.

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