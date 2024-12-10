Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Монако», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Арсенал» – «Монако», Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    11 декабря на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет «Монако». Обе команды набрали по 10 очков, но «Арсенал» имеет более высокую позицию в турнирной таблице, что даeт им преимущество. Ожидается, что эта встреча будет решающей для обеих команд, ведь они продолжают борьбу за выход в плей-офф турнира.

    «Арсенал»

    «Арсенал» уверенно проводит сезон, показывая хорошую форму в атаке и стабильность в обороне. В последних пяти играх команда забила 16 голов и пропустила только 4. В матче против «Спортинга» в Лиге чемпионов «Арсенал» одержал разгромную победу (5:1), что подтверждает их мощную атакующую мощь. Кай Хавертц, лучший бомбардир команды, продолжает набирать форму, а Букайо Сака и другие атакующие игроки создают опасность для любых соперников. Оборона «Арсенала» также стабильна, пропуская в среднем 0.80 гола за матч.

    Последние матчи «Арсенала»:

    «Монако»

    «Монако» также не теряет боевого духа, несмотря на трудности в обороне. Команда забивает в среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх, но пропускает 1.60 гола, что говорит о проблемах в защите. Лидер атаки Элисс Бен-Сегир, лучший бомбардир клуба, продолжает радовать болельщиков своими голами. В Лиге чемпионов «Монако» неоднократно демонстрировала борьбу, но пропущенные голы от «Бенфики» (2:3) в последнем туре стали подтверждением их уязвимости на международной арене.

    Последние матчи «Монако»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Арсенал» имеет преимущество, победив в обоих матчах Лиги чемпионов в 2015 году. Важно отметить, что команды не встречались в последние несколько лет, что может означать, что текущие составы будут действовать по-разному, но историческое преимущество остаeтся на стороне «Арсенала». Тем не менее, «Монако» в последние годы значительно улучшил свой состав и может создать проблемы для «Арсенала», если его атака будет работать на высшем уровне.

    Последние встречи:

    • 17.03.2015: «Монако» 0:2 «Арсенал» (Лига чемпионов)
    • 25.02.2015: «Арсенал» 1:3 «Монако» (Лига чемпионов)

    Статистика

    «Арсенал»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 16
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Монако»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Монако»

    «Арсенал» является фаворитом встречи, так как обладает более стабильной обороной и атакующими игроками, способными создавать множество опасных моментов. Мощная игра в атаке и защите даeт им явное преимущество на домашнем стадионе. «Монако» в свою очередь обладает отличным атакующим потенциалом, но проблемы в защите могут стать решающим фактором в этой встрече. Ожидается, что «Арсенал» одержит уверенную победу с несколькими забитыми голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.60
    • Оба забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Арсенала» за коэффициент 8.00

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    Артета высказался о разгроме «Монако» 1
    Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Монако» Головина за счет 2+1 Сака (3:0), «Милан» обыграл «Црвену Звезду» (2:1) 1
    «Арсенал» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2024 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 