11 декабря на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» примет «Монако». Обе команды набрали по 10 очков, но «Арсенал» имеет более высокую позицию в турнирной таблице, что даeт им преимущество. Ожидается, что эта встреча будет решающей для обеих команд, ведь они продолжают борьбу за выход в плей-офф турнира.
«Арсенал»
«Арсенал» уверенно проводит сезон, показывая хорошую форму в атаке и стабильность в обороне. В последних пяти играх команда забила 16 голов и пропустила только 4. В матче против «Спортинга» в Лиге чемпионов «Арсенал» одержал разгромную победу (5:1), что подтверждает их мощную атакующую мощь. Кай Хавертц, лучший бомбардир команды, продолжает набирать форму, а Букайо Сака и другие атакующие игроки создают опасность для любых соперников. Оборона «Арсенала» также стабильна, пропуская в среднем 0.80 гола за матч.
Последние матчи «Арсенала»:
- 08.12.2024: «Фулхэм» 1:1 «Арсенал» (Премьер-лига)
- 04.12.2024: «Арсенал» 2:0 «Манчестер Юнайтед» (Премьер-лига)
- 30.11.2024: «Вест Хэм» 2:5 «Арсенал» (Премьер-лига)
- 26.11.2024: «Спортинг» 1:5 «Арсенал» (Лига чемпионов)
- 23.11.2024: «Арсенал» 3:0 «Ноттингем Форест» (Премьер-лига)
«Монако»
«Монако» также не теряет боевого духа, несмотря на трудности в обороне. Команда забивает в среднем 2.20 гола за матч в последних 5 играх, но пропускает 1.60 гола, что говорит о проблемах в защите. Лидер атаки Элисс Бен-Сегир, лучший бомбардир клуба, продолжает радовать болельщиков своими голами. В Лиге чемпионов «Монако» неоднократно демонстрировала борьбу, но пропущенные голы от «Бенфики» (2:3) в последнем туре стали подтверждением их уязвимости на международной арене.
Последние матчи «Монако»:
- 07.12.2024: «Монако» 2:0 «Тулуза» (Лига 1)
- 01.12.2024: «Марсель» 1:2 «Монако» (Лига 1)
- 27.11.2024: «Монако» 2:3 «Бенфика» (Лига чемпионов)
- 22.11.2024: «Монако» 3:2 «Брест» (Лига 1)
- 09.11.2024: «Страсбур» 1:3 «Монако» (Лига 1)
Личные встречи
В последних встречах «Арсенал» имеет преимущество, победив в обоих матчах Лиги чемпионов в 2015 году. Важно отметить, что команды не встречались в последние несколько лет, что может означать, что текущие составы будут действовать по-разному, но историческое преимущество остаeтся на стороне «Арсенала». Тем не менее, «Монако» в последние годы значительно улучшил свой состав и может создать проблемы для «Арсенала», если его атака будет работать на высшем уровне.
Последние встречи:
- 17.03.2015: «Монако» 0:2 «Арсенал» (Лига чемпионов)
- 25.02.2015: «Арсенал» 1:3 «Монако» (Лига чемпионов)
Статистика
«Арсенал»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 16
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Монако»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Арсенал» – «Монако»
«Арсенал» является фаворитом встречи, так как обладает более стабильной обороной и атакующими игроками, способными создавать множество опасных моментов. Мощная игра в атаке и защите даeт им явное преимущество на домашнем стадионе. «Монако» в свою очередь обладает отличным атакующим потенциалом, но проблемы в защите могут стать решающим фактором в этой встрече. Ожидается, что «Арсенал» одержит уверенную победу с несколькими забитыми голами.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Арсенала» – коэффициент 1.60
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:1 в пользу «Арсенала» за коэффициент 8.00
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