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    • Прогноз на точный счет матча «Зальцбург» – «ПСЖ», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Зальцбург» – «ПСЖ», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    10 декабря на «Зальцбург Арене» состоится встреча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Зальцбург» примет «ПСЖ». Обе команды находятся в сложной ситуации и нуждаются в победе, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице.

    «Зальцбург»

    Команда переживает непростые времена в Лиге чемпионов. После пяти туров «Зальцбург» занимает 32-е место, набрав всего 3 очка. Последний матч против «Байера» закончился разгромным поражением (0:5), что выявило проблемы в обороне. В последних пяти играх команда пропустила 10 голов, что соответствует среднему показателю 2.00 за матч.

    Несмотря на слабую защиту, атакующий потенциал «Зальцбурга» не стоит недооценивать. В последних пяти матчах команда забила 8 голов. Лучший бомбардир «Карим Конате» показывает уверенную игру, забив 8 голов в 17 матчах.

    Последние матчи «Зальцбурга»:

    «ПСЖ»

    Парижане также не могут похвастаться успешным выступлением в Лиге чемпионов. После пяти туров «ПСЖ» находится на 25-й позиции с 4 очками. Последний матч против «Баварии» закончился минимальным поражением (0:1).

    Основная проблема команды – нестабильные результаты в турнире. «ПСЖ» не побеждает в четырех последних матчах Лиги чемпионов и проиграл три гостевые игры подряд. Однако команда демонстрирует неплохую оборону: за пять игр пропущено всего 4 гола.

    Лучший бомбардир «ПСЖ» Брэдли Барколя забил 10 голов в 19 матчах и является ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «ПСЖ»:

    Личные встречи

    Команды встречались дважды в рамках Лиги Европы в 2011 году, и обе игры завершились победами хозяев: «ПСЖ» выиграл дома (3:1), а «Зальцбург» ответил победой (2:0). Это указывает на важность фактора домашнего поля для обеих команд.

    Последние встречи:

    • «Зальцбург» 2:0 «ПСЖ» (2011)
    • «ПСЖ» 3:1 «Зальцбург» (2011)

    Статистика

    «Зальцбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    «ПСЖ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Зальцбург» – «ПСЖ»

    Обе команды подходят к матчу с проблемами, однако парижане выглядят более сбалансированно в обороне. «Зальцбург» имеет преимущество домашнего поля и способен доставить неприятности «ПСЖ». Ожидается открытая игра с голами, но класс игроков «ПСЖ» должен сыграть решающую роль.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2024 11:47
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