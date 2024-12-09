10 декабря на «Зальцбург Арене» состоится встреча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Зальцбург» примет «ПСЖ». Обе команды находятся в сложной ситуации и нуждаются в победе, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице.

«Зальцбург»

Команда переживает непростые времена в Лиге чемпионов. После пяти туров «Зальцбург» занимает 32-е место, набрав всего 3 очка. Последний матч против «Байера» закончился разгромным поражением (0:5), что выявило проблемы в обороне. В последних пяти играх команда пропустила 10 голов, что соответствует среднему показателю 2.00 за матч.

Несмотря на слабую защиту, атакующий потенциал «Зальцбурга» не стоит недооценивать. В последних пяти матчах команда забила 8 голов. Лучший бомбардир «Карим Конате» показывает уверенную игру, забив 8 голов в 17 матчах.

Последние матчи «Зальцбурга»:

«ПСЖ»

Парижане также не могут похвастаться успешным выступлением в Лиге чемпионов. После пяти туров «ПСЖ» находится на 25-й позиции с 4 очками. Последний матч против «Баварии» закончился минимальным поражением (0:1).

Основная проблема команды – нестабильные результаты в турнире. «ПСЖ» не побеждает в четырех последних матчах Лиги чемпионов и проиграл три гостевые игры подряд. Однако команда демонстрирует неплохую оборону: за пять игр пропущено всего 4 гола.

Лучший бомбардир «ПСЖ» Брэдли Барколя забил 10 голов в 19 матчах и является ключевой фигурой в атаке.

Последние матчи «ПСЖ»:

Личные встречи

Команды встречались дважды в рамках Лиги Европы в 2011 году, и обе игры завершились победами хозяев: «ПСЖ» выиграл дома (3:1), а «Зальцбург» ответил победой (2:0). Это указывает на важность фактора домашнего поля для обеих команд.

Последние встречи:

«Зальцбург» 2:0 «ПСЖ» (2011)

«ПСЖ» 3:1 «Зальцбург» (2011)

Статистика

«Зальцбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

«ПСЖ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Зальцбург» – «ПСЖ»

Обе команды подходят к матчу с проблемами, однако парижане выглядят более сбалансированно в обороне. «Зальцбург» имеет преимущество домашнего поля и способен доставить неприятности «ПСЖ». Ожидается открытая игра с голами, но класс игроков «ПСЖ» должен сыграть решающую роль.

Рекомендации для ставок:

Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 8.50.

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