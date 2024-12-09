10 декабря на «Зальцбург Арене» состоится встреча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Зальцбург» примет «ПСЖ». Обе команды находятся в сложной ситуации и нуждаются в победе, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице.
«Зальцбург»
Команда переживает непростые времена в Лиге чемпионов. После пяти туров «Зальцбург» занимает 32-е место, набрав всего 3 очка. Последний матч против «Байера» закончился разгромным поражением (0:5), что выявило проблемы в обороне. В последних пяти играх команда пропустила 10 голов, что соответствует среднему показателю 2.00 за матч.
Несмотря на слабую защиту, атакующий потенциал «Зальцбурга» не стоит недооценивать. В последних пяти матчах команда забила 8 голов. Лучший бомбардир «Карим Конате» показывает уверенную игру, забив 8 голов в 17 матчах.
Последние матчи «Зальцбурга»:
- «Зальцбург» 2:2 «Рапид Вена»
- «Зальцбург» 4:0 «Хартберг»
- «Хартберг» 1:1 «Зальцбург»
- «Байер» 5:0 «Зальцбург»
- «Зальцбург» 1:2 «ЛАСК»
«ПСЖ»
Парижане также не могут похвастаться успешным выступлением в Лиге чемпионов. После пяти туров «ПСЖ» находится на 25-й позиции с 4 очками. Последний матч против «Баварии» закончился минимальным поражением (0:1).
Основная проблема команды – нестабильные результаты в турнире. «ПСЖ» не побеждает в четырех последних матчах Лиги чемпионов и проиграл три гостевые игры подряд. Однако команда демонстрирует неплохую оборону: за пять игр пропущено всего 4 гола.
Лучший бомбардир «ПСЖ» Брэдли Барколя забил 10 голов в 19 матчах и является ключевой фигурой в атаке.
Последние матчи «ПСЖ»:
Личные встречи
Команды встречались дважды в рамках Лиги Европы в 2011 году, и обе игры завершились победами хозяев: «ПСЖ» выиграл дома (3:1), а «Зальцбург» ответил победой (2:0). Это указывает на важность фактора домашнего поля для обеих команд.
Последние встречи:
- «Зальцбург» 2:0 «ПСЖ» (2011)
- «ПСЖ» 3:1 «Зальцбург» (2011)
Статистика
«Зальцбург»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
«ПСЖ»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
Прогноз на матч «Зальцбург» – «ПСЖ»
Обе команды подходят к матчу с проблемами, однако парижане выглядят более сбалансированно в обороне. «Зальцбург» имеет преимущество домашнего поля и способен доставить неприятности «ПСЖ». Ожидается открытая игра с голами, но класс игроков «ПСЖ» должен сыграть решающую роль.
Рекомендации для ставок:
- Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 8.50.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!