Энрике высказался о первой победе «ПСЖ» в последних пяти матчах Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о гостевом матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (3:0).

«Мы были сосредоточены и заслуженно победили. Здорово действовали в обороне. Мы улучшаем разницу забитых и пропущенных мячей, команда должна прибавлять во всех аспектах.

Этот матч отличался от игр с ПСВ или «Атлетико». Сложные матчи, которые мы провели, помогут нам в будущем, – сказал Энрике.

Голы у парижан забили Гонсалу Рамуш на 30-й минуте, Нуну Мендеш на 72-й и Десир Дуэ на 85-й.

Российский вратарь Матвей Сафонов остался в запасе.

В предыдущих четырех матчах общего этапа парижане один раз сыграли вничью при трех поражениях.

«ПСЖ» занимает 24-е место с 7 очками после 6 матчей. «Зальцбург» идет 32-м с 3 баллами.

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