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    • Энрике высказался о первой победе «ПСЖ» в последних пяти матчах Лиги чемпионов

    Энрике высказался о первой победе «ПСЖ» в последних пяти матчах Лиги чемпионов

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о гостевом матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (3:0).

    «Мы были сосредоточены и заслуженно победили. Здорово действовали в обороне. Мы улучшаем разницу забитых и пропущенных мячей, команда должна прибавлять во всех аспектах.

    Этот матч отличался от игр с ПСВ или «Атлетико». Сложные матчи, которые мы провели, помогут нам в будущем, – сказал Энрике.

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    Источник: RMC Sport

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    11.12.2024 09:33
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