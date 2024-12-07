8 декабря на стадионе Болларт-Делелис в рамках 14-го тура Лиги 1 «Ланс» примет «Монпелье». В этой встрече «Ланс» будет фаворитом, однако «Монпелье» может создать определенные проблемы, учитывая нестабильность хозяев и слабую форму гостей в выездных матчах.

«Ланс»

«Ланс» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 20 очками после 13 туров. Команда в целом выглядит крепко, но последние результаты показывают нестабильность. В атаке «Ланс» забивает в среднем 1.20 гола за матч, однако пропускает 1.60 гола. Пшемыслав Франковски, лучший бомбардир команды с 4 голами, продолжает быть лидером в атаке. В последних трех матчах «Ланс» всегда забивал, но на фоне этого команда пропустила 8 голов в последних 5 играх.

Последние матчи «Ланс»:

Реймс 0:2 Ланс

Ланс 1:3 Марсель

Ланс 3:2 Нант

ПСЖ 1:0 Ланс

Ланс 0:2 Лилль

«Монпелье»

«Монпелье» занимает 18-е место с 8 очками после 13 туров и пребывает в зоне вылета. Команда в этом сезоне выглядит слабо, особенно в выездных матчах, где не может победить в 9 последних играх подряд. В атаке «Монпелье» забивает в среднем 1.00 гола за матч, но в обороне ситуация гораздо хуже – команда пропускает 1.60 гола. Лучший бомбардир команды, Арно Норден, имеет 4 гола на счету, но этого явно недостаточно для борьбы с более сильными командами.

Последние матчи «Монпелье»:

Монпелье 2:2 Лилль

Сент-Этьен 1:0 Монпелье

Монпелье 3:1 Брест

Гавр 1:0 Монпелье

Монпелье 0:3 Тулуза

Личные встречи

В последних трех встречах между «Лансом» и «Монпелье» команды обменивались ничьими, что подчеркивает равенство сил в очных поединках. Однако «Ланс» традиционно выглядит сильнее, особенно на домашнем стадионе. Последние два матча на стадионе «Болларт-Делелис» завершились победами хозяев.

Последние встречи:

19.05.2024: Ланс 2:2 Монпелье

08.12.2023: Монпелье 0:0 Ланс

25.02.2023: Монпелье 1:1 Ланс

15.10.2022: Ланс 1:0 Монпелье

20.04.2022: Ланс 2:0 Монпелье

Статистика команд

«Ланс»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Монпелье»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Ланс» – «Монпелье»

«Ланс» имеет явное преимущество в этом матче, несмотря на свои проблемы в обороне. Команда в целом сильнее и, играя на домашнем стадионе, будет стремиться к победе. «Монпелье» не выигрывает в гостях уже на протяжении 9 матчей, что делает их аутсайдерами в этом противостоянии. Ожидается, что «Ланс» победит, но из-за своей оборонительной слабости возможно, что «Монпелье» забьет хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ланса» – коэффициент 1.80

Оба клуба забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ланса» за коэффициент 8.50.

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