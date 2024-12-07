8 декабря на стадионе Болларт-Делелис в рамках 14-го тура Лиги 1 «Ланс» примет «Монпелье». В этой встрече «Ланс» будет фаворитом, однако «Монпелье» может создать определенные проблемы, учитывая нестабильность хозяев и слабую форму гостей в выездных матчах.
«Ланс»
«Ланс» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 20 очками после 13 туров. Команда в целом выглядит крепко, но последние результаты показывают нестабильность. В атаке «Ланс» забивает в среднем 1.20 гола за матч, однако пропускает 1.60 гола. Пшемыслав Франковски, лучший бомбардир команды с 4 голами, продолжает быть лидером в атаке. В последних трех матчах «Ланс» всегда забивал, но на фоне этого команда пропустила 8 голов в последних 5 играх.
Последние матчи «Ланс»:
- Реймс 0:2 Ланс
- Ланс 1:3 Марсель
- Ланс 3:2 Нант
- ПСЖ 1:0 Ланс
- Ланс 0:2 Лилль
«Монпелье»
«Монпелье» занимает 18-е место с 8 очками после 13 туров и пребывает в зоне вылета. Команда в этом сезоне выглядит слабо, особенно в выездных матчах, где не может победить в 9 последних играх подряд. В атаке «Монпелье» забивает в среднем 1.00 гола за матч, но в обороне ситуация гораздо хуже – команда пропускает 1.60 гола. Лучший бомбардир команды, Арно Норден, имеет 4 гола на счету, но этого явно недостаточно для борьбы с более сильными командами.
Последние матчи «Монпелье»:
- Монпелье 2:2 Лилль
- Сент-Этьен 1:0 Монпелье
- Монпелье 3:1 Брест
- Гавр 1:0 Монпелье
- Монпелье 0:3 Тулуза
Личные встречи
В последних трех встречах между «Лансом» и «Монпелье» команды обменивались ничьими, что подчеркивает равенство сил в очных поединках. Однако «Ланс» традиционно выглядит сильнее, особенно на домашнем стадионе. Последние два матча на стадионе «Болларт-Делелис» завершились победами хозяев.
Последние встречи:
- 19.05.2024: Ланс 2:2 Монпелье
- 08.12.2023: Монпелье 0:0 Ланс
- 25.02.2023: Монпелье 1:1 Ланс
- 15.10.2022: Ланс 1:0 Монпелье
- 20.04.2022: Ланс 2:0 Монпелье
Статистика команд
«Ланс»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
«Монпелье»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Ланс» – «Монпелье»
«Ланс» имеет явное преимущество в этом матче, несмотря на свои проблемы в обороне. Команда в целом сильнее и, играя на домашнем стадионе, будет стремиться к победе. «Монпелье» не выигрывает в гостях уже на протяжении 9 матчей, что делает их аутсайдерами в этом противостоянии. Ожидается, что «Ланс» победит, но из-за своей оборонительной слабости возможно, что «Монпелье» забьет хотя бы один гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ланса» – коэффициент 1.80
- Оба клуба забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ланса» за коэффициент 8.50.
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