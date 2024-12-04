Бывший главный тренер ЦСКА оценил влияние возраста на игру Акинфеева

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев считает, что команда в последних матчах показал хорошую игру.

– С кем ЦСКА стоит расстаться зимой? Может прервать аренду Гуарирапы, раз он не приносит пользу.

– В такие былины я не играю. Надо же знать возможности и остальное. Просто так гадать на кофейной гуще – это несерьезно. Некоторые растут сразу, а кто-то медленно. Вот был футболист в запасе, а на следующий год расцвел. Скажут, что вдруг звезда появилась, а его вы будете выгонять. Это несерьезно.

– Как вы считаете, какая позиция нуждается в усилении?

– Я думаю, что надо усиливать все позиции, чтобы стать чемпионами. Вот заболел один-два игрока, и команда подсдала. Выздоровели футболисты, и сразу все оживились и побежали.

Сейчас ЦСКА показывает хорошие игры. При хорошей игре, потеряли очки с «Рубином». Бывает так, что команда висит на воротах соперника, много ударов наносит, а финальный счет – 0:0. Футбол – дело такое.

– Что скажите по поводу вратарской позиции? Акинфеев 100 процентный первый номер или пора подтягивать Торопа к матчам РПЛ?

– Таких как Акинфеев не найти. Это великий футболист, великий вратарь. В каком он состоянии, я не знаю. Конечно, возраст немножко сказывается. Но какой у него опыт! Он вовремя подскажет, руководит обороной… Великое дело иметь такого опытного товарища в воротах.

– Стоит ли весной бросить все силы на Кубок России, раз в чемпионате все непросто?

– Если так гадать, то ни Кубка, ни медалей не получить. Это же футбол. В хорошем состоянии команда может быть, а завтра проиграли, кто-то заболел и все посыпалось. Надо всегда иметь минимум 20 игроков: основной состав плюс игроки, чуть уступающие по параметрам.

Даже если выйдет застойный, но умелый футболист, то ничего страшного не произойдет. А если игроков семь или восемь остальных, то это тяжело. Целый год бегать – непростое дело.

Нужно, чтобы соперник попался в худшем состоянии, чем обычно. В ЦСКА сейчас хорошая атмосфера. Много молодежи. Игра армейцев улучшается от игры к игре. Надеемся на хорошие результаты у ЦСКА.