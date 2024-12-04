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    • Бывший главный тренер ЦСКА оценил влияние возраста на игру Акинфеева

    Бывший главный тренер ЦСКА оценил влияние возраста на игру Акинфеева

    Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев считает, что команда в последних матчах показал хорошую игру.

    – С кем ЦСКА стоит расстаться зимой? Может прервать аренду Гуарирапы, раз он не приносит пользу.

    – В такие былины я не играю. Надо же знать возможности и остальное. Просто так гадать на кофейной гуще – это несерьезно. Некоторые растут сразу, а кто-то медленно. Вот был футболист в запасе, а на следующий год расцвел. Скажут, что вдруг звезда появилась, а его вы будете выгонять. Это несерьезно.

    – Как вы считаете, какая позиция нуждается в усилении?

    – Я думаю, что надо усиливать все позиции, чтобы стать чемпионами. Вот заболел один-два игрока, и команда подсдала. Выздоровели футболисты, и сразу все оживились и побежали.

    Сейчас ЦСКА показывает хорошие игры. При хорошей игре, потеряли очки с «Рубином». Бывает так, что команда висит на воротах соперника, много ударов наносит, а финальный счет – 0:0. Футбол – дело такое.

    – Что скажите по поводу вратарской позиции? Акинфеев 100 процентный первый номер или пора подтягивать Торопа к матчам РПЛ?

    Таких как Акинфеев не найти. Это великий футболист, великий вратарь. В каком он состоянии, я не знаю. Конечно, возраст немножко сказывается. Но какой у него опыт! Он вовремя подскажет, руководит обороной… Великое дело иметь такого опытного товарища в воротах.

    – Стоит ли весной бросить все силы на Кубок России, раз в чемпионате все непросто?

    – Если так гадать, то ни Кубка, ни медалей не получить. Это же футбол. В хорошем состоянии команда может быть, а завтра проиграли, кто-то заболел и все посыпалось. Надо всегда иметь минимум 20 игроков: основной состав плюс игроки, чуть уступающие по параметрам.

    Даже если выйдет застойный, но умелый футболист, то ничего страшного не произойдет. А если игроков семь или восемь остальных, то это тяжело. Целый год бегать – непростое дело.

    Нужно, чтобы соперник попался в худшем состоянии, чем обычно. В ЦСКА сейчас хорошая атмосфера. Много молодежи. Игра армейцев улучшается от игры к игре. Надеемся на хорошие результаты у ЦСКА.

    • 38-летний Акинфеев провел в этом сезоне 17 матчей за красно-синих, пропустил 14 голов, сыграл 7 встреч на ноль.
    • Костылев был главным тренером ЦСКА в 1992–1993 годах.

    Источник: «Бомбардир»

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    04.12.2024 12:27
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1733314700
    Да ладно,"просто все напы не могут ударить мимо Акинфеева",все бьют в него,а так он-"дырка". А игры на КУбок убедительно показывают,что,несмотря на все разговоры о количестве "скамеек" в командах,ни у кого надёжного тыла нет.
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    subbotaspartak
    1733314948
    Акинфеев не меняется! Вот только гол пропустит - не огорчается...
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    saf05
    1733320621
    Пора на пенсию
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