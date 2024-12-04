Два европейских клуба хотят Файзуллаева, в «Ростове» не платят зарплату, Ари вернулся в Россию и другие новости

«Спартак» заинтересован в игроке «Ростова»

38-летний Ари возвращается в Россию: известен клуб

Шансы «Спартака» на титул возросли почти в 8 раз после победы над «Краснодаром»

Джикия рассказал подробности ухода из «Спартака» и объяснил, почему родной «Локомотив» не вернул его летом

ЧМ-2034 может пройти в январе

«Гремио» досрочно вернул Ду Кейроса в «Зенит»

В «Ростове» три месяца не платят зарплату

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