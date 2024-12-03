4 декабря на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором местная команда «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт Франкфурт». Ожидается захватывающее противостояние, учитывая текущую форму обеих команд и их историческое соперничество.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» на данный момент переживает не самые лучшие времена. В последних 5 играх команда забила всего 5 голов, но пропустила целых 13. Это свидетельствует о проблемах в обороне, которые могут стать решающими в предстоящем матче. Несмотря на это, в предыдущем раунде Кубка Германии «РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули» со счетом 4:2, что показывает их способность к атакующим действиям. Однако последние результаты в Бундеслиге, включая разгром от «Вольфсбурга» (1:5), оставляют много вопросов по поводу надежности их защиты.
Последние матчи «РБ Лейпцига»:
- «РБ Лейпциг» 1:5 «Вольфсбург» (Бундеслига, 30.11.2024)
- «Интер» 1:0 «РБ Лейпциг» (Лига чемпионов, 26.11.2024)
- «Хоффенхайм» 4:3 «РБ Лейпциг» (Бундеслига, 23.11.2024)
- «РБ Лейпциг» 0:0 «Боруссия М» (Бундеслига, 09.11.2024)
- «РБ Лейпциг» 3:1 «Селтик» (Лига чемпионов, 05.11.2024)
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» находится в отличной форме, одержав победу в 7 последних матчах, что подтверждает их силу на данный момент. В последних 5 играх команда забила 11 голов, но пропустила всего 3, что свидетельствует о сбалансированной игре как в атаке, так и в защите. В последнем матче Кубка Германии они победили «Боруссию Мeнхенгладбах» 2:1, что добавляет уверенности перед выездом в Лейпциг. Несмотря на хорошие результаты, «Айнтрахт» выездные матчи в Кубке Германии часто проводит с переменным успехом.
Последние матчи «Айнтрахта»:
- «Хайденхайм» 0:4 «Айнтрахт» (Бундеслига, 01.12.2024)
- «Мидтьюлланд» 2:1 «Айнтрахт» (Лига Европы, 28.11.2024)
- «Айнтрахт» 1:0 «Вердер» (Бундеслига, 23.11.2024)
- «Штутгарт» 3:2 «Айнтрахт» (Бундеслига, 10.11.2024)
- «Айнтрахт» 1:0 «Славия» (Лига Европы, 07.11.2024)
Личные встречи
История личных встреч между «РБ Лейпцигом» и «Айнтрахтом» в последние годы была довольно сбалансированной. «РБ Лейпциг» одержал победы в большинстве матчей на своем поле, не проигрывая в 8 из последних 9 домашних встреч против «Айнтрахта». Однако последние встречи показывают, что «Айнтрахт» способен бороться даже на выезде, особенно в матчах с сильными командами.
Последние личные встречи:
- «Айнтрахт» 2:2 «РБ Лейпциг» (Бундеслига, 18.05.2024)
- «РБ Лейпциг» 0:1 «Айнтрахт» (Бундеслига, 13.01.2024)
- «РБ Лейпциг» 2:0 «Айнтрахт» (Кубок Германии, 03.06.2023)
- «РБ Лейпциг» 2:1 «Айнтрахт» (Бундеслига, 25.02.2023)
- «Айнтрахт» 4:0 «РБ Лейпциг» (Бундеслига, 03.09.2022)
Статистика команд
«РБ Лейпциг»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
«Айнтрахт»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»
С учетом текущей формы команд можно ожидать зрелищный матч с большим количеством голов. «РБ Лейпциг» может создать проблемы в атаке, но их оборона в последних играх выглядит крайне уязвимой, особенно против такой результативной команды, как «Айнтрахт». В то же время, «Айнтрахт» будет стремиться продлить свою победную серию и может воспользоваться проблемами лейпцигцев в обороне. Однако, с учетом того, что «РБ Лейпциг» часто побеждает дома, особенно в Кубке Германии, они все-таки имеют небольшое преимущество в этом матче.
Рекомендации для ставок
- Победа «РБ Лейпцига» на домашнем стадионе выглядит наиболее вероятным исходом, несмотря на их слабую оборону. Коэффициент: 1.85
- Обе команды забьют – с учетом атакующих возможностей обеих команд, а также проблем в обороне у «РБ Лейпцига», эта ставка выглядит обоснованной. Коэффициент: 1.70
- Тотал больше 3.5 – ожидается матч с множеством голов, учитывая атакующую силу и уязвимость защиты обеих команд. Коэффициент: 2.10
Рекомендация: Победа «РБ Лейпцига» с коэффициентом 1.85.
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