4 декабря на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором местная команда «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт Франкфурт». Ожидается захватывающее противостояние, учитывая текущую форму обеих команд и их историческое соперничество.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» на данный момент переживает не самые лучшие времена. В последних 5 играх команда забила всего 5 голов, но пропустила целых 13. Это свидетельствует о проблемах в обороне, которые могут стать решающими в предстоящем матче. Несмотря на это, в предыдущем раунде Кубка Германии «РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули» со счетом 4:2, что показывает их способность к атакующим действиям. Однако последние результаты в Бундеслиге, включая разгром от «Вольфсбурга» (1:5), оставляют много вопросов по поводу надежности их защиты.

Последние матчи «РБ Лейпцига»:

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» находится в отличной форме, одержав победу в 7 последних матчах, что подтверждает их силу на данный момент. В последних 5 играх команда забила 11 голов, но пропустила всего 3, что свидетельствует о сбалансированной игре как в атаке, так и в защите. В последнем матче Кубка Германии они победили «Боруссию Мeнхенгладбах» 2:1, что добавляет уверенности перед выездом в Лейпциг. Несмотря на хорошие результаты, «Айнтрахт» выездные матчи в Кубке Германии часто проводит с переменным успехом.

Последние матчи «Айнтрахта»:

Личные встречи

История личных встреч между «РБ Лейпцигом» и «Айнтрахтом» в последние годы была довольно сбалансированной. «РБ Лейпциг» одержал победы в большинстве матчей на своем поле, не проигрывая в 8 из последних 9 домашних встреч против «Айнтрахта». Однако последние встречи показывают, что «Айнтрахт» способен бороться даже на выезде, особенно в матчах с сильными командами.

Последние личные встречи:

«Айнтрахт» 2:2 «РБ Лейпциг» (Бундеслига, 18.05.2024)

«РБ Лейпциг» 0:1 «Айнтрахт» (Бундеслига, 13.01.2024)

«РБ Лейпциг» 2:0 «Айнтрахт» (Кубок Германии, 03.06.2023)

«РБ Лейпциг» 2:1 «Айнтрахт» (Бундеслига, 25.02.2023)

«Айнтрахт» 4:0 «РБ Лейпциг» (Бундеслига, 03.09.2022)

Статистика команд

«РБ Лейпциг»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

«Айнтрахт»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»

С учетом текущей формы команд можно ожидать зрелищный матч с большим количеством голов. «РБ Лейпциг» может создать проблемы в атаке, но их оборона в последних играх выглядит крайне уязвимой, особенно против такой результативной команды, как «Айнтрахт». В то же время, «Айнтрахт» будет стремиться продлить свою победную серию и может воспользоваться проблемами лейпцигцев в обороне. Однако, с учетом того, что «РБ Лейпциг» часто побеждает дома, особенно в Кубке Германии, они все-таки имеют небольшое преимущество в этом матче.

Рекомендации для ставок

Победа «РБ Лейпцига» на домашнем стадионе выглядит наиболее вероятным исходом, несмотря на их слабую оборону. Коэффициент : 1.85

на домашнем стадионе выглядит наиболее вероятным исходом, несмотря на их слабую оборону. : 1.85 Обе команды забьют – с учетом атакующих возможностей обеих команд, а также проблем в обороне у «РБ Лейпцига», эта ставка выглядит обоснованной. Коэффициент : 1.70

– с учетом атакующих возможностей обеих команд, а также проблем в обороне у «РБ Лейпцига», эта ставка выглядит обоснованной. : 1.70 Тотал больше 3.5 – ожидается матч с множеством голов, учитывая атакующую силу и уязвимость защиты обеих команд. Коэффициент: 2.10

Рекомендация: Победа «РБ Лейпцига» с коэффициентом 1.85.

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