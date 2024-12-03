Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт», Кубок Германии, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт», Кубок Германии, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором местная команда «РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт Франкфурт». Ожидается захватывающее противостояние, учитывая текущую форму обеих команд и их историческое соперничество.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» на данный момент переживает не самые лучшие времена. В последних 5 играх команда забила всего 5 голов, но пропустила целых 13. Это свидетельствует о проблемах в обороне, которые могут стать решающими в предстоящем матче. Несмотря на это, в предыдущем раунде Кубка Германии «РБ Лейпциг» победил «Санкт-Паули» со счетом 4:2, что показывает их способность к атакующим действиям. Однако последние результаты в Бундеслиге, включая разгром от «Вольфсбурга» (1:5), оставляют много вопросов по поводу надежности их защиты.

    Последние матчи «РБ Лейпцига»:

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» находится в отличной форме, одержав победу в 7 последних матчах, что подтверждает их силу на данный момент. В последних 5 играх команда забила 11 голов, но пропустила всего 3, что свидетельствует о сбалансированной игре как в атаке, так и в защите. В последнем матче Кубка Германии они победили «Боруссию Мeнхенгладбах» 2:1, что добавляет уверенности перед выездом в Лейпциг. Несмотря на хорошие результаты, «Айнтрахт» выездные матчи в Кубке Германии часто проводит с переменным успехом.

    Последние матчи «Айнтрахта»:

    Личные встречи

    История личных встреч между «РБ Лейпцигом» и «Айнтрахтом» в последние годы была довольно сбалансированной. «РБ Лейпциг» одержал победы в большинстве матчей на своем поле, не проигрывая в 8 из последних 9 домашних встреч против «Айнтрахта». Однако последние встречи показывают, что «Айнтрахт» способен бороться даже на выезде, особенно в матчах с сильными командами.

    Последние личные встречи:

    • «Айнтрахт» 2:2 «РБ Лейпциг» (Бундеслига, 18.05.2024)
    • «РБ Лейпциг» 0:1 «Айнтрахт» (Бундеслига, 13.01.2024)
    • «РБ Лейпциг» 2:0 «Айнтрахт» (Кубок Германии, 03.06.2023)
    • «РБ Лейпциг» 2:1 «Айнтрахт» (Бундеслига, 25.02.2023)
    • «Айнтрахт» 4:0 «РБ Лейпциг» (Бундеслига, 03.09.2022)

    Статистика команд

    «РБ Лейпциг»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

    «Айнтрахт»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»

    С учетом текущей формы команд можно ожидать зрелищный матч с большим количеством голов. «РБ Лейпциг» может создать проблемы в атаке, но их оборона в последних играх выглядит крайне уязвимой, особенно против такой результативной команды, как «Айнтрахт». В то же время, «Айнтрахт» будет стремиться продлить свою победную серию и может воспользоваться проблемами лейпцигцев в обороне. Однако, с учетом того, что «РБ Лейпциг» часто побеждает дома, особенно в Кубке Германии, они все-таки имеют небольшое преимущество в этом матче.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «РБ Лейпцига» на домашнем стадионе выглядит наиболее вероятным исходом, несмотря на их слабую оборону. Коэффициент: 1.85
    • Обе команды забьют – с учетом атакующих возможностей обеих команд, а также проблем в обороне у «РБ Лейпцига», эта ставка выглядит обоснованной. Коэффициент: 1.70
    • Тотал больше 3.5 – ожидается матч с множеством голов, учитывая атакующую силу и уязвимость защиты обеих команд. Коэффициент: 2.10

    Рекомендация: Победа «РБ Лейпцига» с коэффициентом 1.85.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2024 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 