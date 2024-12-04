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  • «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

4 декабря 2024, 21:35
РБ Лейпциг
04.12.2024, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
31' Б. Шешко 49' Л. Опенда 58' Л. Опенда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
18
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
35
Кевин Трапп
(К) ВР
18
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
16
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
31
Faik Sakar
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
9
Андре Силва
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
18
Махмуд Дауд
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
3-1-2-2-2
26
Вандевордт
6
Гертрейда
4
Орбан
39
Хенрикс
18
Вермерен
21
Айдара
6
Зайвальд
20
Нуса
14
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
3-3-1-2-1
35
Трапп
34
Коллинс
4
Кох
3
Тута
5
Кристенсен
17
Скири
18
Браун
16
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
22
Мармуш
20
Нуса
16
Клостерманн
16
Клостерманн
20
Нуса
21
Айдара
4
Шлагер
4
Шлагер
21
Айдара
30
Шешко
9
Силва
9
Силва
30
Шешко
27
Гетце
25
Нкунку
25
Нкунку
27
Гетце
4
Кох
6
Хойлунд
6
Хойлунд
4
Кох
16
Ларссон
10
Шаиби
10
Шаиби
16
Ларссон
18
Браун
18
Дауд
18
Дауд
18
Браун
34
Коллинс
7
Кнауфф
7
Кнауфф
34
Коллинс
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
31
Faik Sakar
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Марко Розе
40
Кауа Сантос
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
1
Петер Гулачи
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
31
Faik Sakar
ЦП
39
Нуха Джатта
АП
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
3
9
Офсайды
2
2
Количество передач
341
604
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Айнтрахта», 1/8 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Айнтрахт»

«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Айнтрахт РБ Лейпциг
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