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Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Айнтрахта», 1/8 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.