4 декабря на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» примет «Челси». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и это противостояние обещает быть не только интересным, но и решающим для обеих сторон в плане их дальнейших амбиций в чемпионате.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» находится в крайне трудной ситуации. Команда занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав всего 5 очков в 13 матчах. «Саутгемптон» не может выиграть в последних трех играх в рамках Премьер-лиги, а в последних пяти матчах забил 7 голов, но и пропустил 8. Кэмерон Арчер, лучший бомбардир команды, забил 4 гола, но в текущей ситуации команда не может рассчитывать на стабильную форму. Защита продолжает допускать ошибки, что осложняет борьбу за выживание.

Последние матчи «Саутгемптона»:

«Челси»

«Челси» в этом сезоне выглядит значительно сильнее. Команда занимает 3-е место в Премьер-лиге с 25 очками после 13 туров. В последних пяти играх команда забила 16 голов и пропустила всего 2. Лидер атаки, Кристофер Нкунку, является лучшим бомбардиром с 9 голами. «Челси» не проигрывает в последних 5 матчах и продолжает набирать форму, демонстрируя отличный результат в нападении и хорошую игру в обороне. Очевидно, что «Челси» находит свою игру и сможет контролировать матч против команды, которая испытывает серьезные трудности.

Последние матчи «Челси»:

Личные встречи

История очных матчей между «Саутгемптоном» и «Челси» показывает, что «Челси» имеет значительное преимущество в последних встречах, особенно на выезде. В последних 9 из 11 матчей в гостях «Челси» не проигрывал. Кроме того, в 6 из 8 последних встречей команда забивала. «Саутгемптон» же в свою очередь показал определенные успехи на домашнем стадионе, но вряд ли сможет справиться с атакующим потенциалом «Челси».

Последние встречи:

Статистика

«Саутгемптон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия без побед: 3 матча подряд

«Челси»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.20, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 16

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия без поражений: 5 матчей подряд

Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Челси»

«Челси» является явным фаворитом в этом матче. Команда демонстрирует отличную форму, особенно в атаке, и, несмотря на некоторые проблемы с обороной, они должны легко справиться с «Саутгемптоном», который находится в крайне трудном положении и не может стабильно набирать очки. «Саутгемптону» будет тяжело удержать «Челси», особенно с учетом их атакующего потенциала и хорошей игры в последних матчах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Челси» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Оба не забьют – Нет – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Челси» за коэффициент 11.00.

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