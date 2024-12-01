В воскресенье, 1 декабря 2024 года, в 16:30 по мск состоится матч 17-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

«Зенит»

«Зенит» находится на 1-й позиции в турнирной таблице с 39 очками после 16 матчей. Команда одержала 12 побед, сыграла 3 раза вничью и потерпела всего 1 поражение. Разница мячей +27 (34 забито, 7 пропущено). Последние три игры:

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» расположены на 12-й строчке с 15 очками после 16 матчей. У команды 4 победы, 3 ничьи и 9 поражений. Разница мячей -9 (15 забито, 24 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Зенит» – «Крылья Советов»

«Крылья» пока довольно слабо проводят нынешний сезон и идут в нижней части турнирной таблицы. Что касается «Зенита», то команда ведет борьбу за победу в чемпионате страны, пытается оторваться от ближайших преследователей. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.28).

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