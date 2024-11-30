АПЛ. «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» (5:2) в дерби, у Сака 1+2

«Арсенал» в 13-м туре АПЛ победил на выезде «Вест Хэм» в лондонском дерби. Все семь голов забиты в первом тайме.

У «Арсенала» самым результативным оказался Букайо Сака (1+2).

«Арсенал» отстает от первого места на шесть очков, но у «Ливерпуля» матч в запасе. «Вест Хэм» Хулена Лопетеги занимает 14-ю строчку.

Англия. АПЛ. 13-й тур

Вест Хэм – Арсенал – 2:5 (2:5)

Голы: 0:1 – Габриэл, 10; 0:2 – Троссард, 27; 0:3 – Эдегор, 34 (с пенальти); 0:4 – Хаверц, 36; 1:4 – Ван-Биссака, 38; 2:4 – Эмерсон, 40; 2:5 – Сака, 45+5 (с пенальти).

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