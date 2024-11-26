В среду, 27 февраля, в ответной игре 1/4 финала Кубка России сыграют «Ахмат» и «Зенит». Матч пройдет в Грозном, начало – в 18:15 (мск). В первой четвертьфинальной встрече «Ахмат» проиграл «Зениту» – 0:3.

«Ахмат»

Команда Сергея Ташуева заняла 2-е место в группе C, набрав 9 очков. «Ахмат» добыл 3 победы и потерпел 3 поражения, разница мячей – 9:6.

Последние результаты «Ахмата»:

«Зенит»

«Зенит» набрал 16 очков и занял 1-е место в группе D. Подопечные Сергея Семака добыли 5 побед и 1 раз проиграли по пенальти, разница мячей – 13:2.

Предыдущие результаты «Зенита»:

Очные встречи

10.11.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2 РПЛ;

06.11.23 «Зенит» – «Ахмат» – 3:0 Кубок России;

19.05.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:5 РПЛ;

28.10.23 «Зенит» – «Ахмат» – 2:1 РПЛ;

20.09.23 «Ахмат» – «Зенит» – 3:3, пен. 2:4 Кубок России.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит»

Грозненцы должны совершить чудо, чтобы пройти в полуфинал. Полагаем, что сенсации не произойдет, однако минимум на гол хозяева наиграют. Прогноз – ИТБ1 (0,5) с коэффициентом 1.65.

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