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    • «Ахмат» – «Зенит»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 27 февраля

    «Ахмат» – «Зенит»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 27 февраля

    В среду, 27 февраля, в ответной игре 1/4 финала Кубка России сыграют «Ахмат» и «Зенит». Матч пройдет в Грозном, начало – в 18:15 (мск). В первой четвертьфинальной встрече «Ахмат» проиграл «Зениту» – 0:3.

    «Ахмат»

    Команда Сергея Ташуева заняла 2-е место в группе C, набрав 9 очков. «Ахмат» добыл 3 победы и потерпел 3 поражения, разница мячей – 9:6.

    Последние результаты «Ахмата»:

    • 24.11.24 «Крылья Советов» – «Ахмат» – 2:1;
    • 10.11.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2;
    • 06.11.24 «Зенит» – «Ахмат» – 3:0.

    «Зенит»

    «Зенит» набрал 16 очков и занял 1-е место в группе D. Подопечные Сергея Семака добыли 5 побед и 1 раз проиграли по пенальти, разница мячей – 13:2.

    Предыдущие результаты «Зенита»:

    Очные встречи

    • 10.11.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:2 РПЛ;
    • 06.11.23 «Зенит» – «Ахмат» – 3:0 Кубок России;
    • 19.05.24 «Ахмат» – «Зенит» – 1:5 РПЛ;
    • 28.10.23 «Зенит» – «Ахмат» – 2:1 РПЛ;
    • 20.09.23 «Ахмат» – «Зенит» – 3:3, пен. 2:4 Кубок России.

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит»

    Грозненцы должны совершить чудо, чтобы пройти в полуфинал. Полагаем, что сенсации не произойдет, однако минимум на гол хозяева наиграют. Прогноз – ИТБ1 (0,5) с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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