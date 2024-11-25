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    • Прогноз на точный счет матча «Спарта» – «Атлетико», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Спарта» – «Атлетико», Лига чемпионов, 26 ноября 2024 года

    26 ноября на стадионе epet ARENA пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов между «Спартой» и «Атлетико». Гости выглядят фаворитами, но хозяева способны создать проблемы за счет своей атакующей игры.

    «Спарта»

    «Спарта» набрала 4 очка за четыре тура, но не побеждала в последних трех матчах Лиги чемпионов. Проблемы в обороне остаются серьезной слабостью команды – 8 пропущенных голов за пять последних игр. Однако результативность остается на уровне, и команда забивает в среднем 1.80 гола за игру. Лидером атаки является Виктор Олатунджи с 6 голами в сезоне.

    Последние матчи «Спарты»:

    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает более выгодную позицию в группе, имея 6 очков. Команда Диего Симеоне находится в превосходной форме, одержав 5 побед подряд, включая успех в Париже над ПСЖ (2:1). Мадридцы отличаются надежной игрой в защите, пропуская лишь 0.40 гола в среднем за матч.

    Хулиан Альварес является лидером атаки «Атлетико» с 7 голами в сезоне.

    Последние матчи «Атлетико»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что добавляет интриги в предстоящую игру.

    Статистика

    «Спарта»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Забивает в 5 последних матчах

    «Атлетико»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Побеждает в 5 последних матчах

    Прогноз на матч «Спарта» – «Атлетико»

    «Атлетико» выглядит фаворитом благодаря своей надежной игре в защите и стабильности. Однако «Спарта» способна навязать борьбу и отличиться в атаке. Ожидается результативный матч с преимуществом испанского клуба.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.55
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.55.

    Прогноз на точный счет

    Скорее всего, «Атлетико» одержит победу, однако «Спарта» способна забить дома.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетико» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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