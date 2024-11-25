26 ноября на стадионе epet ARENA пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов между «Спартой» и «Атлетико». Гости выглядят фаворитами, но хозяева способны создать проблемы за счет своей атакующей игры.

«Спарта»

«Спарта» набрала 4 очка за четыре тура, но не побеждала в последних трех матчах Лиги чемпионов. Проблемы в обороне остаются серьезной слабостью команды – 8 пропущенных голов за пять последних игр. Однако результативность остается на уровне, и команда забивает в среднем 1.80 гола за игру. Лидером атаки является Виктор Олатунджи с 6 голами в сезоне.

Последние матчи «Спарты»:

«Атлетико»

«Атлетико» занимает более выгодную позицию в группе, имея 6 очков. Команда Диего Симеоне находится в превосходной форме, одержав 5 побед подряд, включая успех в Париже над ПСЖ (2:1). Мадридцы отличаются надежной игрой в защите, пропуская лишь 0.40 гола в среднем за матч.

Хулиан Альварес является лидером атаки «Атлетико» с 7 голами в сезоне.

Последние матчи «Атлетико»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что добавляет интриги в предстоящую игру.

Статистика

«Спарта»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Забивает в 5 последних матчах

«Атлетико»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Побеждает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Спарта» – «Атлетико»

«Атлетико» выглядит фаворитом благодаря своей надежной игре в защите и стабильности. Однако «Спарта» способна навязать борьбу и отличиться в атаке. Ожидается результативный матч с преимуществом испанского клуба.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетико» – коэффициент 1.55

– коэффициент 1.55 Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20

– коэффициент 2.20 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.55.

Прогноз на точный счет

Скорее всего, «Атлетико» одержит победу, однако «Спарта» способна забить дома.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетико» за коэффициент 8.00.

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