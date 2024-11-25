26 ноября на стадионе epet ARENA пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов между «Спартой» и «Атлетико». Гости выглядят фаворитами, но хозяева способны создать проблемы за счет своей атакующей игры.
«Спарта»
«Спарта» набрала 4 очка за четыре тура, но не побеждала в последних трех матчах Лиги чемпионов. Проблемы в обороне остаются серьезной слабостью команды – 8 пропущенных голов за пять последних игр. Однако результативность остается на уровне, и команда забивает в среднем 1.80 гола за игру. Лидером атаки является Виктор Олатунджи с 6 голами в сезоне.
Последние матчи «Спарты»:
- «Спарта» 1:1 «Теплице»
- «Млада-Болеслав» 2:2 «Спарта»
- «Спарта» 1:2 «Брест»
- «Спарта» 1:3 «Баник»
- «Спарта» 4:0 «Зброевка»
«Атлетико»
«Атлетико» занимает более выгодную позицию в группе, имея 6 очков. Команда Диего Симеоне находится в превосходной форме, одержав 5 побед подряд, включая успех в Париже над ПСЖ (2:1). Мадридцы отличаются надежной игрой в защите, пропуская лишь 0.40 гола в среднем за матч.
Хулиан Альварес является лидером атаки «Атлетико» с 7 голами в сезоне.
Последние матчи «Атлетико»:
- «Атлетико» 2:1 «Алавес»
- «Мальорка» 0:1 «Атлетико»
- «ПСЖ» 1:2 «Атлетико»
- «Атлетико» 2:0 «Лас-Пальмас»
- «Вик» 0:2 «Атлетико»
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет интриги в предстоящую игру.
Статистика
«Спарта»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Забивает в 5 последних матчах
«Атлетико»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Побеждает в 5 последних матчах
Прогноз на матч «Спарта» – «Атлетико»
«Атлетико» выглядит фаворитом благодаря своей надежной игре в защите и стабильности. Однако «Спарта» способна навязать борьбу и отличиться в атаке. Ожидается результативный матч с преимуществом испанского клуба.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атлетико» – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.55.
Прогноз на точный счет
Скорее всего, «Атлетико» одержит победу, однако «Спарта» способна забить дома.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетико» за коэффициент 8.00.
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