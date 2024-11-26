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  • «Спарта» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

«Спарта» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

26 ноября 2024, 19:35
Спарта
26.11.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 6
Завершен
Атлетико
15' Х. Альварес 43' М. Льоренте 59' Х. Альварес 70' А. Гризманн 85' А. Корреа 89' А. Корреа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
41
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Эрмал Красники
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
28
D. Vecerka
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
22
Индрит Тучи
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-2-3-1
1
Виндаль
41
Витик
2
Росс
28
Виснер
27
Панак
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
7
Красники
11
Ринеш
7
Ррахмани
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
2
Лангле
22
Галан
7
Де Пауль
22
Галлахер
8
Барриос
14
Льоренте
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
20
Лячи
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
20
Лячи
Пешек
8
Павелка
8
Павелка
Пешек
10
Гараслин
10
Пешек
10
Пешек
10
Гараслин
7
Ррахмани
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Ррахмани
7
Красники
22
Тучи
22
Тучи
7
Красники
8
Барриос
6
Коке
6
Коке
8
Барриос
7
Де Пауль
16
Лино
16
Лино
7
Де Пауль
20
Симеоне
17
Рикельме
17
Рикельме
20
Симеоне
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
9
Серлот
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Серлот
Остались в запасе
Спарта
Атлетико
44
Якуб Суровчик
ВР
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
28
D. Vecerka
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
42
Войтех Ворел
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
6
Lukas Penxa
ЦЗ
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
28
D. Vecerka
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Спарта - Атлетико
1
1
Всего ударов по воротам
4
24
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
6
Нарушения
12
9
Офсайды
0
2
Количество передач
453
660
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
91
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
0
10
xG (ожидаемые голы)
0.22
3.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Спарта» против «Атлетико», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спарта» – «Атлетико»

«Спарта» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Спарта
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