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    • Прогноз на точный счет матча «Наполи» – «Рома», Серия А, 24 ноября 2024 год

    Прогноз на точный счет матча «Наполи» – «Рома», Серия А, 24 ноября 2024 год

    24 ноября на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч 13-го тура Серии А между «Наполи» и «Ромой». «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице, а «Рома» находится в середине, что придает этому матчу особую значимость.

    «Наполи»

    «Наполи» уверенно занимает первую строчку в чемпионате с 26 очками после 12 туров. Команда демонстрирует стабильные результаты, однако недавние ничьи и поражения показывают, что клуб столкнулся с определенными трудностями. Лучший бомбардир команды – Хвича Кварацхелия, который забил 5 голов в 14 матчах. За последние 5 игр «Наполи» забил 5 голов и пропустил 4, что говорит о снижении результативности в атаке.

    Тем не менее, защита «Наполи» остается одной из сильнейших в лиге, пропуская в среднем менее одного гола за игру. Игроки «Наполи» должны сосредоточиться на атакующих действиях, чтобы извлечь максимум из их домашнего преимущества.

    Последние матчи «Наполи»:

    «Рома»

    «Рома» занимает 12-е место в турнирной таблице с 13 очками после 12 туров. Команда сталкивается с серьезными проблемами, особенно в обороне, пропуская 12 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Артем Довбик, забивший 6 голов в 15 матчах. «Рома» стабильно забивает в 4 последних играх Серии А, но результативности в атаке не хватает, чтобы компенсировать уязвимости в защите.

    Команда проигрывает в гостях на протяжении 9 матчей, что является значительным фактором риска перед встречей с лидером чемпионата. У «Ромы» есть определенные перспективы в атаке, но успех будет зависеть от того, насколько команда сможет стабилизировать оборонительные действия.

    Последние матчи «Ромы»:

    Личные встречи

    «Наполи» не проигрывает «Роме» в 8 из 10 последних матчей, что подтверждает уверенность хозяев поля в предстоящей встрече. Последняя встреча завершилась ничьей со счетом 2:2, а до этого «Рома» сумела одержать домашнюю победу со счетом 2:0. «Наполи» обычно успешно действует против «Ромы» на своем поле, и это делает их фаворитами на победу в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • «Наполи» 2:2 «Рома»

    • «Рома» 2:0 «Наполи»

    • «Наполи» 2:1 «Рома»

    Статистика

    «Наполи»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80

    • Забитые голы в последних 5 играх: 5

    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    • Серия без поражений: 11 из 13 последних матчей

    «Рома»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.40

    • Забитые голы в последних 5 играх: 7

    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    • Серия проигрышей в гостях: 9 матчей подряд

    Прогноз на матч «Наполи» – «Рома»

    Матч между «Наполи» и «Ромой» обещает быть непростым для гостей. «Наполи» играет на своем поле и обладает более сильной защитой, что может стать ключевым фактором в данном противостоянии. «Рома» показывает нестабильную игру в обороне и пропускает слишком много голов, что снижает их шансы на положительный результат.

    Скорее всего, «Наполи» воспользуется своими возможностями в атаке, особенно учитывая слабость обороны «Ромы». Ожидается, что хозяева смогут контролировать ход игры и добиться победы, хотя «Рома» также может поразить ворота противника.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Наполи» – коэффициент 1.70

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа «Наполи» с минимальной разницей. Рекомендация: 2:1 в пользу «Наполи» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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