24 ноября на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч 13-го тура Серии А между «Наполи» и «Ромой». «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице, а «Рома» находится в середине, что придает этому матчу особую значимость.
«Наполи»
«Наполи» уверенно занимает первую строчку в чемпионате с 26 очками после 12 туров. Команда демонстрирует стабильные результаты, однако недавние ничьи и поражения показывают, что клуб столкнулся с определенными трудностями. Лучший бомбардир команды – Хвича Кварацхелия, который забил 5 голов в 14 матчах. За последние 5 игр «Наполи» забил 5 голов и пропустил 4, что говорит о снижении результативности в атаке.
Тем не менее, защита «Наполи» остается одной из сильнейших в лиге, пропуская в среднем менее одного гола за игру. Игроки «Наполи» должны сосредоточиться на атакующих действиях, чтобы извлечь максимум из их домашнего преимущества.
Последние матчи «Наполи»:
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«Интер» 1:1 «Наполи»
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«Наполи» 0:3 «Аталанта»
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«Милан» 2:0 «Наполи»
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«Наполи» 1:0 «Лечче»
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«Эмполи» 0:1 «Наполи»
«Рома»
«Рома» занимает 12-е место в турнирной таблице с 13 очками после 12 туров. Команда сталкивается с серьезными проблемами, особенно в обороне, пропуская 12 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Артем Довбик, забивший 6 голов в 15 матчах. «Рома» стабильно забивает в 4 последних играх Серии А, но результативности в атаке не хватает, чтобы компенсировать уязвимости в защите.
Команда проигрывает в гостях на протяжении 9 матчей, что является значительным фактором риска перед встречей с лидером чемпионата. У «Ромы» есть определенные перспективы в атаке, но успех будет зависеть от того, насколько команда сможет стабилизировать оборонительные действия.
Последние матчи «Ромы»:
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«Рома» 2:3 «Болонья»
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«Юнион» 1:1 «Рома»
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«Верона» 3:2 «Рома»
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«Рома» 1:0 «Торино»
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«Фиорентина» 5:1 «Рома»
Личные встречи
«Наполи» не проигрывает «Роме» в 8 из 10 последних матчей, что подтверждает уверенность хозяев поля в предстоящей встрече. Последняя встреча завершилась ничьей со счетом 2:2, а до этого «Рома» сумела одержать домашнюю победу со счетом 2:0. «Наполи» обычно успешно действует против «Ромы» на своем поле, и это делает их фаворитами на победу в предстоящем матче.
Последние встречи:
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«Наполи» 2:2 «Рома»
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«Рома» 2:0 «Наполи»
-
«Наполи» 2:1 «Рома»
Статистика
«Наполи»:
-
Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
-
Забитые голы в последних 5 играх: 5
-
Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
-
Серия без поражений: 11 из 13 последних матчей
«Рома»:
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Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.40
-
Забитые голы в последних 5 играх: 7
-
Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
-
Серия проигрышей в гостях: 9 матчей подряд
Прогноз на матч «Наполи» – «Рома»
Матч между «Наполи» и «Ромой» обещает быть непростым для гостей. «Наполи» играет на своем поле и обладает более сильной защитой, что может стать ключевым фактором в данном противостоянии. «Рома» показывает нестабильную игру в обороне и пропускает слишком много голов, что снижает их шансы на положительный результат.
Скорее всего, «Наполи» воспользуется своими возможностями в атаке, особенно учитывая слабость обороны «Ромы». Ожидается, что хозяева смогут контролировать ход игры и добиться победы, хотя «Рома» также может поразить ворота противника.
Рекомендации для ставок:
-
Победа «Наполи» – коэффициент 1.70
-
Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
-
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа «Наполи» с минимальной разницей. Рекомендация: 2:1 в пользу «Наполи» за 8.00.
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